Kylian Mbappe'den Serie A itirafı! "Sadece Milan için gelirdim"

Paris Saint-Germain forması giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe, FIFA En İyi Ödülleri'ndeki bir soruya verdiği cevapla dikkat çekti. Mbappe, İtalya'da oynayacağı tek takımı açıkladı.

"SADECE MİLAN İÇİN GELİRDİM"

FIFA The Best Awards'a katılan Fransız futbolcu Kylian Mbappe bir taraftarın sorusuna verdiği cevap ile dikkat çekti. Eğer PSG'den ayrılsaydı hangi İtalyan kulüpte oynamak isteyeceği sorulan Fransız forvet soruyu "Eğer İtalya'ya gelseydim sadece Milan için gelirdim." diyerek yanıt verdi.

PSG'NİN EN GOLCÜSÜ OLDU

Bu sezon PSG için 29 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, pazar gecesi Marsilya'ya karşı sahaya çıktı. PSG'nin 3-0 kazandığı maçın 25. ve 55. dakikalarında fileleri havalandıran Fransız forvet 200 gol ile PSG tarihinin en golcü oyuncusu olarak Edinson Cavani'nin rekorunu egale etti.

2025'E KADAR PSG'DE

2022'de Paris Saint-Germain'e katılan Kylian Mbappe'nin Fransız ekip ile olan sözleşmesi 2025'e kadar devam edecek. Anlaşmanın bir yılı ise opsiyonlu.

GECENİN KAZANANI MESSİ

Kylian Mbappe'nin de katıldığı FIFA The Best Awards'ta gecenin kazananı Fransız futbolcunun takım arkadaşı Lionel Messi oldu. Arjantinli futbolcu Messi FIFA The Best 2022 ödüllerinde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü kazandı.