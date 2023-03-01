Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kylian Mbappe'den Serie A itirafı! "Sadece Milan için gelirdim"
Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:45

Kylian Mbappe'den Serie A itirafı! "Sadece Milan için gelirdim"

Kylian Mbappe’den Serie A itirafı! Sadece Milan için gelirdim

PSG oyuncusu Kylian Mbappe, FIFA En İyi Ödülleri’ne katıldı. Mbappe, İtalya’da forma giyeceği tek kulübün AC Milan olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Paris Saint-Germain forması giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe, FIFA En İyi Ödülleri'ndeki bir soruya verdiği cevapla dikkat çekti. Mbappe, İtalya'da oynayacağı tek takımı açıkladı.

"SADECE MİLAN İÇİN GELİRDİM"
FIFA The Best Awards'a katılan Fransız futbolcu Kylian Mbappe bir taraftarın sorusuna verdiği cevap ile dikkat çekti. Eğer PSG'den ayrılsaydı hangi İtalyan kulüpte oynamak isteyeceği sorulan Fransız forvet soruyu "Eğer İtalya'ya gelseydim sadece Milan için gelirdim." diyerek yanıt verdi.

PSG'NİN EN GOLCÜSÜ OLDU
Bu sezon PSG için 29 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, pazar gecesi Marsilya'ya karşı sahaya çıktı. PSG'nin 3-0 kazandığı maçın 25. ve 55. dakikalarında fileleri havalandıran Fransız forvet 200 gol ile PSG tarihinin en golcü oyuncusu olarak Edinson Cavani'nin rekorunu egale etti.

2025'E KADAR PSG'DE
2022'de Paris Saint-Germain'e katılan Kylian Mbappe'nin Fransız ekip ile olan sözleşmesi 2025'e kadar devam edecek. Anlaşmanın bir yılı ise opsiyonlu.

GECENİN KAZANANI MESSİ
Kylian Mbappe'nin de katıldığı FIFA The Best Awards'ta gecenin kazananı Fransız futbolcunun takım arkadaşı Lionel Messi oldu. Arjantinli futbolcu Messi FIFA The Best 2022 ödüllerinde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Mansur Yavaş'tan şartlı yardım skandalı! Lise hazırlayıp taleplerini sunmuş
Bakanlıktan dev izolatör hamlesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Akşener pes etti
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden İYİ Partili Turhan Çömez'in iftiralarına yanıt: İzah edilebilir tarafı yok
Kayseri’de deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi - 28 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
Bil de konuş
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Kylian Mbappe'den Serie A itirafı! "Sadece Milan için gelirdim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA