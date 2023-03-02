El Clasico’da avantaj Barcelona’nın! Real Madrid Kral Kupası’nda rövanşa kaldı...

Barcelona'nın golünü, 26. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Franck Kessie'nin şutunda Thibaut Courtois'dan dönen topun çarptığı Eden Militao kendi kalesine attı.
Real Madrid karşılaşmada baştan sona atak oynayan taraf olsa da Vinicius, Karim Benzema gibi forvetteki etkili oyuncuları Barcelona defansını geçemedi. Kupada rövanş maçı 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda oynanacak.
Öte yandan kupanın 1 Mart'ta oynanan diğer yarı final maçında Osasuna deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.