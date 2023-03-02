Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! Real Madrid Kral Kupası'nda rövanşa kaldı...
Giriş Tarihi: 3.3.2023 01:06

El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! Real Madrid Kral Kupası'nda rövanşa kaldı...

AA
El Clasico’da avantaj Barcelona’nın! Real Madrid Kral Kupası’nda rövanşa kaldı...

İspanya futbol Kral Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenen Barcelona avantaj elde etti.

Barcelona'nın golünü, 26. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Franck Kessie'nin şutunda Thibaut Courtois'dan dönen topun çarptığı Eden Militao kendi kalesine attı.

Real Madrid karşılaşmada baştan sona atak oynayan taraf olsa da Vinicius, Karim Benzema gibi forvetteki etkili oyuncuları Barcelona defansını geçemedi. Kupada rövanş maçı 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

Diğer yandan El Clasico olarak adlandırılan iki ezeli rakip tüm turnuvalarda 251. kez karşı karşıya geldi. İstatistiklere göre Real Madrid 101, Barcelona 98 maçı kazanırken, 52 karşılaşma da berabere sona erdi.

Öte yandan kupanın 1 Mart'ta oynanan diğer yarı final maçında Osasuna deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı koalisyon krizi! 'Uzlaştık' dediler ayrı telden çaldılar: Demirel'in o sözleri akıllara geldi...
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
248. saatin mucizesi Aleyna Ölmez enkaz altındaki mücadelesini anlattı: 11 gün boyunca...
SON DAKİKA: Bakan Kurum Adıyaman'dan duyurdu: Yarın itibarıyla başlıyoruz... Sayıyı da verdi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: CHP'li Başkan Mustafa İduğ'dan 'Asrın Felaketi' sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!
SON DAKİKA: 6'lı masa toplantısı öncesi CHP yandaşı gazeteciden flaş çıkış: Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu...
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Neden müstakil ev sistemine geçmiyoruz?
ARKADAŞINA GÖNDER
El Clasico'da avantaj Barcelona'nın! Real Madrid Kral Kupası'nda rövanşa kaldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA