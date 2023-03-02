Galatasaray Haji Wright transferinde ısrarcı! Para+ oyuncu teklifi...

Ocak ayında Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray'da İcardi ve Gomis'ten sonra Barış Alper Yılmaz forvette 3. alternatif konumunda.

Sezon sonunda sözleşmeli golcüsü kalmayacak sarı-kırmızılı kulüp, Antalyaspor'dan Haji Wright'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor. Pazarlıklara 10 milyon Euro ile başlayan Akdeniz ekibi, 24 yaşındaki Amerikalı forveti için 8 milyon Euro'ya indi.

Teklifini 4 milyon Euro'dan 5'e yükselten Aslan, takas olarak Emre Taşdemir'i ve kiralık olarak Yusuf Demir'i önerdi. Transferin son gününe kadar Gana asıllı futbolcu için görüşmeler devam edecek.