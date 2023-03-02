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Giriş Tarihi: 2.3.2023 09:33 Son Güncelleme: 2.3.2023 09:33

Galatasaray Haji Wright transferinde ısrarcı! Para+ oyuncu teklifi...

SPOR SERVİSİ
Galatasaray Haji Wright transferinde ısrarcı! Para+ oyuncu teklifi...

Antalyaspor’un ABD’li golcüsü için teklifini 5 milyon Euro’ya çıkaran Galatasaray, yanında da iki oyuncu teklif etti. Sezon sonu şampiyonluk için iddialı transfer yapan sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da Şampiyonlar Ligi için alternatifi çok olan bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Galatasaray, Wright'in transferi için Antalyaspor kulübüne para+oyuncu teklifi yaparken görüşmelerin devam edeceği ve önümüzde ki günlerde netlik kazanacağı düşünülüyor.

Ocak ayında Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray'da İcardi ve Gomis'ten sonra Barış Alper Yılmaz forvette 3. alternatif konumunda.

Sezon sonunda sözleşmeli golcüsü kalmayacak sarı-kırmızılı kulüp, Antalyaspor'dan Haji Wright'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor. Pazarlıklara 10 milyon Euro ile başlayan Akdeniz ekibi, 24 yaşındaki Amerikalı forveti için 8 milyon Euro'ya indi.

Teklifini 4 milyon Euro'dan 5'e yükselten Aslan, takas olarak Emre Taşdemir'i ve kiralık olarak Yusuf Demir'i önerdi. Transferin son gününe kadar Gana asıllı futbolcu için görüşmeler devam edecek.

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Galatasaray Haji Wright transferinde ısrarcı! Para+ oyuncu teklifi...
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