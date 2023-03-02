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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:38 Son Güncelleme: 2.3.2023 11:06

Ivan Toney'e futboldan 6 ay men! Bahis kuralları ihlali ile suçlanmıştı...

Ivan Toney’e futboldan 6 ay men! Bahis kuralları ihlali ile suçlanmıştı...

Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Ivan Toney ile ilgili bahis kurallarını ihlal ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Golcü oyuncu çoğu iddiaları kabul etti. İşte detaylar...

Premier Lig ekibi Brentford'da Ivan Toney şoku yaşanıyor. Yıldız futbolcu bahis kurallarını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Ivan Toney bahsi geçen toplam 262 ihlalin çoğunu kabul etse de bir kısmını reddetti.

TOPLAM 262 KEZ
26 yaşındaki oyuncu ilk olarak Kasım ayında Şubat 2017 ile Ocak 2021 yılları arasını kapsayan 232 bahis kuralı ihlali iddiasıyla suçlanmıştı. Şimdi de 30 kez daha bu suçu işlediği belirtildi.

FEDERASYON KARAR VERECEK
İngiltere Futbol Federasyonunun bu hafta oyuncunun durumunu görüşerek bir karar vereceği kaydedildi.

6 AY MEN GELEBİLİR
SKY Sport, Toney'in suçunun kesinleşmesiyle birlikte en az 6 ay futboldan men edilebileceğini yazdı.

Yıldız forvet, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 21 maçta 14 gol kaydetti.

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Ivan Toney'e futboldan 6 ay men! Bahis kuralları ihlali ile suçlanmıştı...
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