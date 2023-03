Omuz omuza kampanyasında duygusal anlar! "Birçok tanıdığımızı kaybettik..."

Futbol dünyası, depremden etkilenen insanlarımız için 'Omuz Omuza' isimli yardım kampanyasında birleşti. Dün akşam yaklaşık 5 saat süren ortak canlı yayında hem telefonla, hem banka havalesiyle hem de SMS ile depremzedeler için yardım toplandı.

Spor Smart, BeiN Sports, A Spor, Tivibu Spor, TV 8,5 ve Sports TV'nin ortak canlı yayınla gerçekleştirdiği kampanya, kulüp televizyonlarının yanı sıra birçok radyo ve dijital medya kanalında canlı olarak izleyicilere aktarıldı.

845.7 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ

'Omuz Omuza' dayanışma ve yardım kampanyasının başlangıcı olarak gerçekleştirilen canlı yayında yaklaşık 5 saatte toplam 845.7 milyon TL'lik bağış toplandı

15 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

15 Haziran'a kadar sürecek kampanya çerçevesinde elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyaçları için kullanılacak.

DEPREMİ YAŞAYANLAR, DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Deprem sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor ve Gaziantep FK'nın futbolcu ve antrenörleri, afet anında yaşadıklarını anlattı.

Hatayspor'da Volkan Demirel'in yardımcılığını yapan ve enkaz altından çıkmayı başaran Ekrem Ekşioğlu; "Birçok tanıdığımızı kaybettik. Ben de kendi mucizemi yaşıyorum. Biz 7 katlı, çöken bir binadan sağ çıktık. Burada olabilmem gerçekten mucize. Yaşadıklarımızı unutamayacağım. Ribeiro, evinden Erce Kardeşler'in üzerine atlayarak kurtulmuş." diye konuştu.

ERCE KARDEŞLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler ise; "Gerçekten çok zorluydu bizler için. Ciddi kayıplarımız var. Bir şehre gittiğinizde o eve sahip çıkmak zorundasınız. O gün 3 puan almıştık, Atsu golü atmış, çok sevinmiş ve çok sevindirmişti. O sırada sadece Hatay'da deprem oldu sanmıştık. Ama maalesef çok şehirde olmuştu. 5 dakika iyiyim, 10 dakika kötüyüm. Kafam yerinde değil. Tek yumruk olduk, üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Oradaki insanları hiçbir zaman unutmayalım. Bizler çok şanslıyız, burada olduğumuz için. Bizim kadar şanslı olmayanlar var. Her zaman oradaki insanlara destek olalım. Hiçbir zaman kimse bu acıları yaşamasın. Kalbimin bir kısmı Hatay'da kaldı." dedi.Erce Kardeşler, konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarına hakim olamadı.

ADEKUGBE: ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM

TFF'in özel izni sonrası ligden çekilen Hatayspor'dan Galatasaray'a transfer olan Adekugbe; "Neler hissettiğimi anlatmak çok zor. Arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim. Kim ne kadar yardımcı olabiliyorsa elinden geleni yapıyor. Türkiye çok güçlü, birlikte daha da güçlü olacağız" diye konuştu.

"KUCAĞIMDA ÇOCUĞUMLA 7. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜM. ATSU VE TANER SAVUT ÜST KATIMDA OTURUYORDU"

Hatayspor antrenörü Osman Ateş, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve futbolcu Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'tan kurtuluş hikayesini şu sözlerle aktardı:Rönesans Rezidans'tan şanslı bir şekilde kurtulanlardan birisiyim. 7. kattan aşağıya 16 aylık bebeğimle beraber düştüm ve yanımda eşim vardı. Başta ölümü kabullenmiştim, bana eşim ve çocuğum güç verdi. Atsu ve Taner Savut üst katımda oturuyordu. Onlar maalesef bizim kadar şanslı değildi.

ERDAL GÜNEŞ: EŞİMİN ÇIĞLIĞINA UYANDIM

Depremi Gaziantep'te yaşayan Gaziantep FK teknik sorumlusu Erdal Güneş; "Yaşadığımız büyük afetten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Anlatması zor bir geceydi. Ben ailemle evde uykudayken depreme yakalandı. Eşimin çığlığıyla yataktan sıçradığımda inanılmaz bir sarsıntı vardı. Ayakta durmakta gerçekten çok zorluk çekiyordum. Apar topar çocuklarımıza yetişmeye çalıştık. Çocuklarımızı kucağımıza alıp o an sadece dua ettik, başka çaremiz yoktu. Sarsıntının durmasını bekledik, sonrasında dışarı çıktık. Kuvvetli bir yağmur vardı. İnsanlar panik halindeydi, herkes koştura koştura kendilerini güvenli bir yere atmaya çalışıyordu. Bizim de o an aklımıza ilk gelen yer kulüp tesisimiz oldu. Ailemizle oraya gitmeye çalıştık. Gündelik hayatımda 10-15 dakikada ulaştığım tesise o an inanın 2.5 saatte vardım. Orada depreme yakalanan oyuncularımız, personelimiz, aileleri oradaydı. O sırada tam ne yaşadığımızı anlamadık, gün ağardığında anladık. Kaybettiğimiz binlerce can, yıkılan binlerce ev... Sonrası çok zordu. Yardıma muhtaç insanlara yetişmek, enkaz altındaki sevdiklerimizden iyi Haber beklerken diğer taraftan da telefonla aldığımız kötü haberle yıkılıyorduk. Artık yaraları sarma, destek olma zamanı. Bizler de burada futbolun paydaşları olan depremde zarar görmüş vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz, hep beraber inşallah Omuz Omuza verip bu süreci de atlatacağız. Başka bir Türkiye yok." dedi.SAGAL: EVİN NASIL SARSILDIĞINI ANLATMAK ÇOK ZOR

Gaziantep FK'nın yıldız futbolcularından Angelo Sagal ise Deprem anını şu sözlerle anlattı:

Bu felaket pekçoğundan farklı şekilde gerçekleşti. O anda evin nasıl hareket ettiğini, sarsıldığını anlatmak çok güç. Korkunçtu. Evden hızlı bir şekilde çıktık, arabada uyuduk. Duygusal olarak çok zor. Antrenör ve takım çalışanları da bize Türk halkından büyük kayıplar verildiğini ve ihtiyaçlarını anlattılar. Elimizden geleni yapmak için ayaklandık. Türkiye gücüyle bu günleri aşacaktır.