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Giriş Tarihi: 2.3.2023 15:06 Son Güncelleme: 2.3.2023 15:11

Portekiz futbolunda şike skandalı! Benfica'ya soruşturma açıldı...

Portekiz futbolunda şike skandalı! Benfica’ya soruşturma açıldı...

Portekiz Cumhuriyet Başsavcılığı, Benfica'nın toplam 12 maçta şike ve teşvik primi dağıtmasından şüphelenildiği için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Portekiz'in köklü kulübü Benfica, 6 maçta şike amaçlı ve 6 maçta ise teşvik primi dağıttığına yönelik soruşturma altında...

Portekiz Cumhuriyet Savcılığı Ofisi'nde yapılan açıklamada; Benfica'nın toplam 12 maç için soruşturulduğu doğrulandı. 12 maçın tamamının 2016 ila 2019 yılları arasında oynandığı belirtildi.

Ülkede yayın yapan TVI'nin haberine göre; Benfica oynadığı 6 maçta şike amaçlı rakip futbolculara para dağıttı. Diğer 6 maçta ise Porto ve Sporting'in rakiplerine teşvik primi verildi. Benfica'nın şike amaçlı para dağıttığı 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kaldığı belirtildi.

TVI, ŞİKE VE TEŞVİK İÇİN PARA DAĞITILAN 6 MAÇI AÇIKLADI:
Maritimo 0-2 Benfica
Rio Ave 0-1 Benfica
Boavista 2-2 Benfica
Benfica 5-0 Maritimo
Benfica 5-1 Boavista
Porto 1-1 Vitoria Setubal

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Portekiz futbolunda şike skandalı! Benfica'ya soruşturma açıldı...
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