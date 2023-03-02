Portekiz futbolunda şike skandalı! Benfica’ya soruşturma açıldı...

Portekiz'in köklü kulübü Benfica, 6 maçta şike amaçlı ve 6 maçta ise teşvik primi dağıttığına yönelik soruşturma altında...
Portekiz Cumhuriyet Savcılığı Ofisi'nde yapılan açıklamada; Benfica'nın toplam 12 maç için soruşturulduğu doğrulandı. 12 maçın tamamının 2016 ila 2019 yılları arasında oynandığı belirtildi.
Ülkede yayın yapan TVI'nin haberine göre; Benfica oynadığı 6 maçta şike amaçlı rakip futbolculara para dağıttı. Diğer 6 maçta ise Porto ve Sporting'in rakiplerine teşvik primi verildi. Benfica'nın şike amaçlı para dağıttığı 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kaldığı belirtildi.
TVI, ŞİKE VE TEŞVİK İÇİN PARA DAĞITILAN 6 MAÇI AÇIKLADI:
Maritimo 0-2 Benfica
Rio Ave 0-1 Benfica
Boavista 2-2 Benfica
Benfica 5-0 Maritimo
Benfica 5-1 Boavista
Porto 1-1 Vitoria Setubal