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Giriş Tarihi: 2.3.2023 13:15 Son Güncelleme: 2.3.2023 13:43

Vitor Pereira çöküş dönemine girdi! Son 1 ayda 3 kupa kaybetti...

Vitor Pereira çöküş dönemine girdi! Son 1 ayda 3 kupa kaybetti...

Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Flamengo 1 ay içinde mücadele ettiği 3 kupada kaybetti.

Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira, Ocak 2023'ten beri Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştırıyor.

Portekizli teknik adam, bir sezon Corinthians'ı çalıştırmasının ardından yeni takımına imza atmıştı.

SON 1 AYDA 3 KUPA KAYBETTİ
54 yaşındaki Pereira'nın takımı geçtiğimiz ay içinde 3 kupa birden kaybetti.

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Son olarak 2023 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında Independiente del Valle'ye penaltı atışlarıyla kaybeden Flamengo bir ay içinde 3 kupa birden kaybetmiş oldu.

İlk maçta 1-0 mağlup olan Flamengo, 90+6. dakikada Giargian de Arrascaeta'nın golüyle Maracana Stadı'nda oynanan maçı uzatmalara götürdü.

Seri atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Independiente del Valle, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

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Vitor Pereira çöküş dönemine girdi! Son 1 ayda 3 kupa kaybetti...
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