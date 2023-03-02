Vitor Pereira çöküş dönemine girdi! Son 1 ayda 3 kupa kaybetti...

Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira, Ocak 2023'ten beri Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştırıyor.
Portekizli teknik adam, bir sezon Corinthians'ı çalıştırmasının ardından yeni takımına imza atmıştı.
SON 1 AYDA 3 KUPA KAYBETTİ
54 yaşındaki Pereira'nın takımı geçtiğimiz ay içinde 3 kupa birden kaybetti.
Brezilya Süper Kupası'nı Palmeiras'a kaptıran Flamengo; Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Al Hilal'e elendi.
Son olarak 2023 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında Independiente del Valle'ye penaltı atışlarıyla kaybeden Flamengo bir ay içinde 3 kupa birden kaybetmiş oldu.
İlk maçta 1-0 mağlup olan Flamengo, 90+6. dakikada Giargian de Arrascaeta'nın golüyle Maracana Stadı'nda oynanan maçı uzatmalara götürdü.
Seri atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Independiente del Valle, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.