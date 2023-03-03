Cezası bitti!

VAR kayıtları açıklanan 29 Aralık’taki Sivasspor-Galatasaray maçından sonra kızağa çekilen Erkan Özdamar, Konya-Giresun karşılaşmasıyla sahaya dönüyor
Ülkede yaşanan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e verilen ara geçen hafta oynanan erteleme maçlarıyla son bulmuştu. Zorlu maraton 25 gün sonra 24. hafta karşılaşmalarıyla bugün yeniden başlayacak. MHK, haftanınhakemlerini açıklarkenErkan Özdamar ismidikkat çekti. En son 29 Aralık'ta Sivasspor'un Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçta düdük çalan Özdamar, ev sahibi takımın attığı golü monitörden izledikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal etmiş ve karşılaşmanın açıklanan kayıtlarında, Riva'daki VAR hakemi Özgüç Türkalp'in yaptığı'Ofsaytımsı' yorumu oldukça dikkatçekmişti. O yönetimi sonrası kızağa çekilen Özdamar, 2 aylıkbir aradan sonra pazar günüoynanacak Konya-Giresun karşılaşmasıylasahalara dönecek.