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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Cezası bitti!

Cezası bitti!

VAR kayıtları açıklanan 29 Aralık’taki Sivasspor-Galatasaray maçından sonra kızağa çekilen Erkan Özdamar, Konya-Giresun karşılaşmasıyla sahaya dönüyor

Ülkede yaşanan deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e verilen ara geçen hafta oynanan erteleme maçlarıyla son bulmuştu. Zorlu maraton 25 gün sonra 24. hafta karşılaşmalarıyla bugün yeniden başlayacak. MHK, haftanın hakemlerini açıklarken Erkan Özdamar ismi dikkat çekti. En son 29 Aralık'ta Sivasspor'un Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçta düdük çalan Özdamar, ev sahibi takımın attığı golü monitörden izledikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal etmiş ve karşılaşmanın açıklanan kayıtlarında, Riva'daki VAR hakemi Özgüç Türkalp'in yaptığı 'Ofsaytımsı' yorumu oldukça dikkat çekmişti. O yönetimi sonrası kızağa çekilen Özdamar, 2 aylık bir aradan sonra pazar günü oynanacak Konya-Giresun karşılaşmasıyla sahalara dönecek.

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Cezası bitti!
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