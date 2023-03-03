Fenerbahçe, Virtus Bologna’yı farklı yendi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 104-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu maçın arından 16 galibiyete ulaştı. Virtus Bologna ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Ilija Belosevic, Saso Petek, Rain Peerandi



FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 15, Edwards 5, Melih Mahmutoğlu 3, Guduric 16, Calathes 11, Booker 5, Pierre 20, Jekiri 2, Hayes-Davis 5, Metecan Birsen 4, Nemanja Bjelica 2, Motley 16



VİRTUS BOLOGNA: Mannion 8, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 4, Jaiteh 5, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey 10, Weems 2, Ojeleye 5, Teodosic 3, Abass



1'İNCİ PERİYOT: 31-14



DEVRE: 58-29



3'ÜNCÜ PERİYOT: 85-52

