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Giriş Tarihi: 3.3.2023 22:43

Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı farklı yendi

DHA
Fenerbahçe, Virtus Bologna’yı farklı yendi

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 26’ncı haftasında sahasında ağırladığı Virtus Bologna’yı 104-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu maçın arından 16 galibiyete ulaştı. Virtus Bologna ise 14’üncü mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 26'ncı haftasında sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 104-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu maçın arından 16 galibiyete ulaştı. Virtus Bologna ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Saso Petek, Rain Peerandi

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 15, Edwards 5, Melih Mahmutoğlu 3, Guduric 16, Calathes 11, Booker 5, Pierre 20, Jekiri 2, Hayes-Davis 5, Metecan Birsen 4, Nemanja Bjelica 2, Motley 16

VİRTUS BOLOGNA: Mannion 8, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 4, Jaiteh 5, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey 10, Weems 2, Ojeleye 5, Teodosic 3, Abass

1'İNCİ PERİYOT: 31-14

DEVRE: 58-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 85-52

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Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı farklı yendi
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