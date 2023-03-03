Göztepe, kaleci Arda Özçimen’in sözleşmesini uzattı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda sözleşmesi sona erecek olan kalecimiz Arda Özçimen, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kalecimiz Arda Özçimen'e şanlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerde bulunan Arda Özçimen, şunları kaydetti:

"Akademisinden yetiştiğim, A Takım ile forma şansı bulduğum kulübüm ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu şanlı formaya layık olmak için mücadele etmeye devam edeceğim."