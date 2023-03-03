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Giriş Tarihi: 3.3.2023 11:20

Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'e ülkesinden sürpriz teklif! Slovan Bratislava talip oldu...

Trabzonspor’un yıldızı Marek Hamsik’e ülkesinden sürpriz teklif! Slovan Bratislava talip oldu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili ekibin, gidişatını değerlendirmek için acilen kongre kararı alan Trabzonspor'da kongre öncesi Ahmet Ağaoğlu istifa ettiğini duyurdu. Trabzonspor'da geleceği belirsiz olan Marek Hamsik'e de ülkesinin takımlarından Slovan Bratislava talip oldu. Abdullah Avcı, Hamsik'in takımda kalmasını istiyor.

Süper Lig'de yarıştan kopan ve UEFA Konferans Ligi'ne veda eden Fırtına'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemini sessiz geçiren bordo mavili yönetim kongre kararı aldı. Bordo mavililerde 36 yaşındaki Marek Hamsik'e sürpriz teklif geldi.

Kariyerinin son döneminde sık sakatlıklar yaşayan Marek Hamsik'i ülkesinin takımlarından Slovan Bratislava transfer etmek istiyor.

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 36 yaşındaki futbolcunun hedefinin ise 1 sezon daha futbol oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'e ülkesinden sürpriz teklif! Slovan Bratislava talip oldu...
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