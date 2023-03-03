Ze Luis’in yeni adresi belli oldu! Rus ekibi Khimki...

Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Hatayspor'da forvet oyuncusu Ze Luis'in yeni adresi belli oldu.

Rus basınında yer alan habere göre; 32 yaşındaki golcü, Rus ekibi Khimki'ye transfer olacak.

FIFA depremden etkilenen ve ligden çekilen kulüplerin 2 hafta süreyle diğer liglere transfer olmasına izin vermişti.

Başarılı golcü kısa süre içinde Khimki ile sözleşme imzalamak için Rusya'ya uçacak.

Oyuncu daha önce CSKA'ya teklif edilmiş ancak Rus ekibi bu teklife sıcak bakmamıştı. Ze Luis bir dönem Spartak ve Lokomotiv Moskova formaları da giymişti.

Hatayspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luis, bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.