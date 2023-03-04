Abdullah Avcı'dan oyuncularına kritik uyarı! "Her şeyi unutun"

Sürpriz bir gelişme ile seçim sürecine giren Trabzonspor, bugün Süper Lig'de Ümraniyespor'u konuk edecek. Maçı kazanıp hem Avrupa'dan elenmenin üzüntüsünden kurtulmak hem de rahat nefes almak isteyen bordo- mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularını maça motive etmeye çalışıyor. Bir toplantı yaparak ligde zirve yarışının uzağında kalan oyuncularını, "Şu anda bulunduğumuz konumu düşünmeyin" mesajı veren tecrübeli çalıştırıcı, "Her şeye rağmen mücadeleye devam edeceğiz. Maç maç bakarak sadece kazanmaya odaklanacağız. İç sahadaki avantajımızı da kullanıp 3 puanı almalıyız" ifadelerini kullandı.Bu arada 59 yaşındaki çalıştırıcı, takımın oyun planında kanat oyuncularından Visca'nın geri dönmesiyle birlikte bazı değişiklikler yapacak. Fırtına'nın Ümraniyespor maçında özellikle kanat organizasyonlarına daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor. Bordo-mavili ekipte karşılaşma öncesi Dorukhan Toköz sakatlığı nedeniyle, Markovic ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.Deplasmanda hayal kırıklıkları yaşayan Trabzonspor'un evinde ise bileği bükülmüyor. Fırtına, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra 725 günlük sürede iç sahada yenilmedi. Karadeniz ekibi, Avcı ile sahasında oynadığı son 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.Trabzonspor, bu sezon seyircisi önünde İstanbul takımlarından gol yemeyen tek takım... Evindeki 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan bordo-mavililer, aynı zamanda rakiplerini konuk ettiği son 12 Süper Lig maçını kaybetmedi (6G-6B).