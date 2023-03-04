Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bandırmaspor'da 3 transfer birden! Decre arası transferi kapattı...
Giriş Tarihi: 4.3.2023 10:42

Bandırmaspor'da 3 transfer birden! Decre arası transferi kapattı...

İHA
Bandırmaspor’da 3 transfer birden! Decre arası transferi kapattı...

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor, kadrosuna 3 takviye daha yaparak ara transfer dönemini kapattığını açıkladı.

Bordo-beyazlılar, Adanaspor'dan Samuel Tetteh, Başakşehir forması giyen Emre Kaplan ve Yeni Malatya'dan Arda Hilmi Şengül'ü renklerine bağladı.

İki oyuncu sezon sonuna kadar Bandırmaspor'un başarısı için ter dökecek. Arda ise 2.5 yıllık imza attı. 2021'den bu yana Adanaspor forması giyen 26 yaşındaki Ganalı forvet Tetteh, bu sezon 21 maçta 6 kez ağları sarsarken 2 de asist yaptı.

Sezonun ilk yarısında Adanaspor'da kiralık oynayan ve bonservisi Başakşehir'de olan 21 yaşındaki sol bek Emre, 22 maçta 2 asist yaptı. 24 yaşındaki stoper Arda ise bu sezon Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ile 15 maça çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bandırmaspor'da 3 transfer birden! Decre arası transferi kapattı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA