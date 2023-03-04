Beşiktaş’ta Fabio Borini ısrarı sürüyor! N’Koudou, Dele Alli ve Muleka...

Türkiye'yi vuran deplem felaketi nedeniyle 5 Mart'a kadar uzatılan ara transferde artık son saatlere girilirken Beşiktaş finali sol kanada takviye ile yapmak istiyor.

Bu süreçte kadrosunu Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley, Alexandru Maxim ile güçlendiren Kartal bu bölge için Karagümrüklü Fabio Borini konusundaki ısrarını sürdürüyor.

N'KOUDOU ARTIK GÜNEŞ'İN PLANLARINDA YOK

Teknik direktör Şenol Güneş bu bölgede görev yapan Kevin N'Koudou'yu takımda düşünmediğini net olarak ifade ederken Beşiktaş yönetimi, İtalyan yıldız için bonservis isteyen Karagümrük'ü ikna turlarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar; N'Koudou ile birlikte yine gözden düşen Dele Alli ve Jackson Muleka'yı takasta kullanmak istese de 3 futbolcunun ayrılmayı reddetmesi yönetimin elini kolunu bağladı. Borini'nin sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle yüksek bir bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Karagümrük'le orta yolu bulabilmek için pazarlıkları dört koldan sürdürüyor. (Hürriyet)