Jorge Jesus'tan Sevilla maçı açıklaması: "Bu turnuvanın Real Madrid'i..."

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, maçın düşündükleri gibi zorlu geçtiğini kaydetti.

Kayseri deplasmanında kazanmanın kolay olmadığını belirten Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray burada kaybetti. Buraya gelen pek çok takım puan kaybetti. Kadıköy'de onlara karşı oynadığımız maça kıyasla farklı bir müsabaka olacağını biliyorduk. Doksan dakika boyunca iyi olduğumuz anlar vardı. Set hücumunda iyi olduğumuz anlar vardı. Bugünkü hedefimiz olan 3 puanı aldık. Belirtmiş olduğum gibi iyi bir takıma karşı oynadık. Önde çabuk ve yaratıcı oyunları var. Takımım iyi bir performans sergiledi. Altay Bayındır maç içerisinde önemli kurtarışlar yaptı. Sadece son saniyede bir korner golü yedik ama o dakikaya kadar kurtarmış olduğu pozisyonlar vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti almamız bizim için önemliydi."

"BİZİM İLK HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANMAK"

Bir gazetecinin, "Fenerbahçe üç kulvarda ilerliyor. Gerçekçi olarak baktığımızda Fenerbahçe'nin gerçek hedefi nedir?. Transfer dönemi yarın bitecek. Son dakika bir sürpriz transferi olabilir mi? Eğer olmazsa, Fenerbahçe'nin kadrosu üç kulvarda da şampiyonluk için yeterli mi?" sorusu üzerine Jesus, şunları söyledi:

"Bizim için en önemlisi Türkiye ligi. Geldiğim günden beri bunu söylüyorum. Bizim asıl hedefimiz, birinci hedefimiz ligi kazanmak. Tabii ki ondan sonra Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar harika bir performans sergiledik. Şu anda en iyi 16 takım arasındayız. Şu aşamada bizden çok daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz ama biz de kendimize inanıyoruz. İki ayaklı elemelerde her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Sevilla'nın bizden daha güçlü olduğunu düşünüyoruz ama bizim de onlara karşı güçlü olabilecek yönlerimiz olduğunu biliyoruz."

"TAKIMIMDAN MEMNUNUM"

Jesus, transfere ilişkin, "Şu anda Avrupa'da transfer kapandı. Dolayısıyla böyle bir durumda kimi alabiliriz? Takımlar oynattıkları oyuncuları ellerinden çıkartmazlar. Oynatmadıkları oyuncuların da performansını göremiyoruz. Dolayısıyla şu andaki durum pek kolay değil. Biz zaten transfer süreci boyunca takımımıza kalite katacak oyuncular aldık. Ben de takımımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Sevilla eşleşmesinde şanslarını değerlendiren Jesus, "Galatasaray'ın Sevilla'ya karşı oynadığı maçı izlemiştim. Maç içerisinde sıkıntı yaşadıkları anlar olmuştu. Ben de Sevilla'ya karşı bir final kaybetmiştim penaltılarda. Onlara karşı pek de iyi anılarım yok. Torino'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini (2014 yılında Benfica'nın başında) onlara karşı kaybetmiştim. Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım. Bu turnuvanın Real Madrid'i diyebiliriz. Şansımız az gözükse de kendimize inanıyoruz. Öz güvenimiz var ve perşembe günü iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.