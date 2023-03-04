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Giriş Tarihi: 4.3.2023 23:31

Konyaspor, Hırvat futbolcu Niko Rak'ı kadrosuna kattı

AA
Konyaspor, Hırvat futbolcu Niko Rak’ı kadrosuna kattı

Arabam.com Konyaspor, Hırvatistan Süper Lig (Prva HNL) ekibi HNK Sibenik'ten 19 yaşındaki futbolcu Niko Rak'ı transfer etti.

Konyaspor, Hırvatistan Süper Lig (Prva HNL) ekibi HNK Sibenik'ten 19 yaşındaki futbolcu Niko Rak'ı transfer etti.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hırvatistan Süper Lig takımlarından HNK Sibenik'ten genç futbolcu Niko Rak'ı transfer etti. Orta saha bölgesinde görev yapan, alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen Rak, HNK Sibenik ile toplam 47 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi." denildi.

Oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı ve Rak'ın 27 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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Konyaspor, Hırvat futbolcu Niko Rak'ı kadrosuna kattı
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