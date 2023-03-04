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Giriş Tarihi: 5.3.2023 01:09

Ligue 1'de lider PSG, Nantes'ı 4 golle geçti

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Ligue 1’de lider PSG, Nantes’ı 4 golle geçti

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 4-2 yendi.

Ligue 1'in 26. haftasında Nantes'ı ağırlayan PSG, 12. dakikada Lionel Messi, 17. dakikada kendi kalesine Jaouen Hadjam, 60. dakikada Danilo Pereira ve 90+2. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Nantes'ın gollerini, 31. dakikada Ludovic Blas ve 38. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.

Öte yandan PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.

Bu sonuçla 63 puana ulaşan PSG, maç eksiği bulunan Olimpik Marsilya'nın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Nantes ise 28 puanla 13. sırada kaldı.

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Ligue 1'de lider PSG, Nantes'ı 4 golle geçti
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