Messi’ye mesajlı tehdit!

ARJANTIN Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi, ülkesinde şok bir tehditle karşılaştı. El Pais'in haberine göre;Silahlı iki kişi, önceki gün süpermarkete gelerek rastgele 14 el ateş etti. Saldırganlar, yıldız futbolcuyaifadelerinin yer aldığı tehdit içeren bir yazıyı bırakarak ortadan kayboldu. Ailesiyle Paris'te yaşayan