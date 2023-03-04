Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Messi’ye mesajlı tehdit!
Giriş Tarihi: 4.3.2023

Messi’ye mesajlı tehdit!

Messi’ye mesajlı tehdit!
ARJANTIN Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi, ülkesinde şok bir tehditle karşılaştı. El Pais'in haberine göre; Santa Fe eyaletinin Rosario şehrinde Messi'nin kayınpederinin dükkânı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Silahlı iki kişi, önceki gün süpermarkete gelerek rastgele 14 el ateş etti. Saldırganlar, yıldız futbolcuya "Messi seni bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı tehdit içeren bir yazıyı bırakarak ortadan kayboldu. Ailesiyle Paris'te yaşayan Lionel Messi'nin, milli takımla iki hazırlık maçı için ay sonunda ülkesine gitmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
İşte Kahramanmaraş’taki ilk kazmanın vurulduğu nokta! Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımına başlandı
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi’ye mesajlı tehdit!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA