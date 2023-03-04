Messi’ye mesajlı tehdit!

ARJANTIN Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi, ülkesinde şok bir tehditle karşılaştı. El Pais'in haberine göre; Santa Fe eyaletininRosario şehrindeMessi'nin kayınpederinindükkânı, kimliğibelirsiz kişiler tarafındankurşunlandı. Silahlı iki kişi, önceki gün süpermarkete gelerek rastgele 14 el ateş etti. Saldırganlar, yıldız futbolcuya "Messi seni bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı tehdit içeren bir yazıyı bırakarak ortadan kayboldu. Ailesiyle Paris'te yaşayan Lionel Messi'nin, millitakımla iki hazırlık maçıiçin ay sonunda ülkesinegitmesi bekleniyor.