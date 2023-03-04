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Giriş Tarihi: 4.3.2023 12:01

Parma'da Jayden Oosterwolde krizi yaşanıyor!

Parma’da Jayden Oosterwolde krizi yaşanıyor!

Jayden Oosterwolde'yi Fenerbahçe'ye satan Parma'da resmen kriz yaşanıyor. Genç oyuncuyu göndermesinin ardından sol bek konusunda sıkıntı çeken Parma, Jayden Oosterwolde sonrasında hala o mevkideki problemi çözebilmiş değil.

Jayden Oosterwolde'yi Fenerbahçe'ye gönderen Parma, ideal sol bekini bulmakta sorun yaşıyor ve sahadaki diziliminden verim alamıyor.

Genç oyuncuyu gönderdikten sonra oyun stili olumsuz anlamda değişen Parma, son 3 maçta 2 mağlubiyet aldı ve birden kendisini 8. sırada buldu.

JAYDEN OOSTERWOLDE SONRASINDA ARAYIŞ
Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırdıktan sonra sol bek pozisyonunda 36 yaşındaki Ansaldi ve esasen stoper olan Valenti seçeneklerini değerlendiren Parma, beklediği verimi alamıyor ve bu durum saha içinden başlamak üzere skora kadar ciddi bir etkiye sebep oluyor.

TARAFTARLAR MEMNUN DEĞİL
Jayden Oosterwolde gibi etkili bir oyuncunun gönderilmesini son derece yanlış bulan taraftarlar, yöneticileri adeta topa tutuyorlar. Sosyal medya üzerinden bu konu özelinde pek çok paylaşım yapan Parmalı futbolseverler, hem oyuncunun gönderilmesinden hem de alınan skorlardan memnun değiller. (sporx)

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Parma'da Jayden Oosterwolde krizi yaşanıyor!
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