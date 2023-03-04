Trabzonspor’da Bojan Miovski hamlesi!

Süper Lig'de yarışın gerisinde kalan ve Avrupa'dan elenen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Golcü takviye yapmak isteyen Abdullah Avcı forvet hattına transfer istiyor.

Karadenizgazete'de yer alan habere göre, İskoçya'nın Aberdeen takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Bojan Miovski, bordo-mavili takım tarafından izleniyor.

MTK Budapeşte'den 2022 yılında, 600 bin Euro karşılığında Aberdeen'a transfer olan Makedon futbolcu bu sezon 32 maçta, 17 gol attı 1 de asist yaptı.

Müthiş bir performans ortaya koyan Bojan Miovski'yi Trabzonspor ile birlikte Beşiktaş ve İngiliz ekibi Southampton'ın takip ettiği aktarıldı.

Ada basını, Makedon oyuncunun Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu. (fotomaç)