Karagümrük’ten tarihi galibiyet!

Fatih Karagümrük, sahasında Sivas'ı 4-3 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekipte Diagne hat-trick yaptı.Konuk ekibe Caicedo ve Leke James'in (2) golleri yeterli olmadı. Karagümrük, yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken kendisine ait 63 yıllık rekoru egale etti.DÜNKÜ hat-tricki ile gol sayısını 14'e yükselen Diagne, 23 gollü Enner Valencia'ya da şu mesajı gönderdi: "Savaşçı bir kimliğim var ve sonuna kadar gol krallığı savaşını vermek istiyorum. Onu tebrik ediyorum, gollerine devam etsin, çünkü ben geliyorum arkasından."