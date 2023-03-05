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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Karagümrük’ten tarihi galibiyet!

Karagümrük’ten tarihi galibiyet!

7 golün atıldığı maçta Sivas’ı deviren kırmızı siyahlı ekip, kendisine ait 63 yıllık yenilmezlik serisini (8) egale etti

Fatih Karagümrük, sahasında Sivas'ı 4-3 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekipte Diagne hat-trick yaptı. Diğer gol Ozdoev'den geldi. Konuk ekibe Caicedo ve Leke James'in (2) golleri yeterli olmadı. Karagümrük, yenilmezlik serisini 8 maça çıkarırken kendisine ait 63 yıllık rekoru egale etti. Ljajic ise 661 gün sonra resmi bir karşılaşmada oynadı.

Valencia'ya mesaj yolladı
DÜNKÜ hat-tricki ile gol sayısını 14'e yükselen Diagne, 23 gollü Enner Valencia'ya da şu mesajı gönderdi: "Savaşçı bir kimliğim var ve sonuna kadar gol krallığı savaşını vermek istiyorum. Onu tebrik ediyorum, gollerine devam etsin, çünkü ben geliyorum arkasından."

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Karagümrük’ten tarihi galibiyet!
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