Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Belli oldu!
Giriş Tarihi: 5.3.2023 10:23

Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Belli oldu!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Tarak kemiğine yük binmeden çalışan Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında oynatılmayacak. Uruguaylı kaleci, mart sonundaki milli aradan sonra Adana Demir maçında eldivenleri alacak.

5 Şubat'taki Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ ayak sırtı kemiklerinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti. 20 gün koltuk değneği ile hareket eden Muslera'nın tedavisi sona erdi. Teknik heyet, Uruguaylı 1 numarayı %100 hazır olmadan oynatmama kararı aldı.

Muslera, 11 Mart'taki Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek. Milli ara öncesi oynanacak Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında kaleyi Okan Kocuk koruyacak. Tarak kemiğine yük binmeden çalışmalarına devam eden Muslera, en fazla 2 maç kaçıracak. Deneyimli kaleci, mart ayı sonundaki milli aranın ardından eldivenlerini geri alacak ve ligdeki Adana Demirspor ile kupadaki Başakşehir maçlarına çıkacak.

12 SEZONDA 58 MAÇ KAÇIRDI!

2012-13 sezonunda G.Saray forması giymeye başlayan Fernando Muslera, sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılıların 58 maçını kaçırdı.

Toplamda 443 mücadelede görev alan Uruguaylı file bekçisi 476 gol yerken 154 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | 5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi: 'Aynı istikamette devam' kararı
Son dakika... Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
SON DAKİKA | İYİ Parti'de istifa komedisi: Ayhan Altıntaş önce ayrıldı, sonra 'Geri aldım' dedi
SON DAKİKA: İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
Koalisyon masasında kirli pazarlık! İYİ Partili Yiğit Karakış deşifre etti: Kılıçdaroğlu'ndan vekillik vaadi
Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı!
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
Rahim Ağzı Kanserinin Belirtileri Nelerdir? Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nasıl Anlaşılır ve Semptomları Neler?
Masadaki kirli pazarlıklar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera Kasımpaşa maçında oynayacak mı? Belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA