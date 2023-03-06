Kartal ayağa kalktı

Beşiktaş, üç maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü karşısında son verdi. Vodafone Park'taki mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, Cenk ve Redmond'la yakaladığı fırsatlarda kaleci Gökhan engelini aşamadı. Kilidi açan isim Salih olurken Ali Sowe skora denge getirdi. Beraberlik golünden 2 dakika sonra sahne alan Aboubakar sonucu ilan etti
Yenilenenkadrosuyla taraftarı önüne çıkan Beşiktaş'ın orta saha kurgusunda Salih Uçan bu kez alışılmışın dışında hücuma yakın oynadı. İlk devrede özellikle Onur ve Redmond koridoru hücum aksiyonları için daha fazla kullanıldı. Cenk Tosunilk golle burun buruna gelen isim olsa daperdeyi Salih Uçan açtı.
İkinci yarıda ise ilk bölümde savunmada yapılan hata sonrası Ankaragücü beraberliği sağladı. Yenilen golden iki dakika sonra Salih'in pasında topla buluşan Aboubakar, klasına yakışır bir vuruşla takımını öne geçirdi. Kalan bölümde Ankaragücü riskalmaya başlayınca karşılıklı fırsatlardoğdu. Başka gol olmayınca Beşiktaş 2-1 kazandı.
KALECİLER DAMGA VURDU
A.Gücü kalecisi Gökhan Akkan, takımının sahadan daha farklı bir skorla mağlup ayrılmasını engelleyen isimdi. Tecrübeli eldiven, 2 gol yemesine rağmen rakibe 8 pozisyonda geçit vermedi. Mert Günok da 4'te 3 başarı oranıyla oynadı. Özellikle 82. dakikada Emre'nin şutunda çıkardığı kritik top, maçın skorunda belirleyici oldu.
ABOUBAKAR: ACI ÇEKMEK ZORUNDAYIZ
Bu sezon Beşiktaş'la çıktığı 5. maçta sessizliğini bozan Vincent Aboubakar, "Buraya döneli bir ay oluyor. Gol atmak güzeldi" dedi. Kamerunlu forvet şöyle konuştu: "Evimizde maç kazanamadığımız zaman bir aile olarak üzülüyoruz. Hedefimiz, çıktığımız her maçtan galibiyetle ayrılmak. Bunun için acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden başarı gelmiyor. Ankaragücü karşısında sahada fedakârlık yapan bir oyuncu grubu vardı. Bana yönelik eleştirileri kabul ediyorum. Bu maçta koştum, defansa yardımcı olmaya çalıştım, hücumda savaştım."
21 YILLIK GELENEK
Dün üç puanı cebine koyan Beşiktaş, Ankaragücü'ne kendi sahasında 21 yıldır yenilmiyor. Başkent ekibine karşı evinde en son 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra rakipleriyle oynadığı 16 karşılaşmanın 15'ini kazanmayı başardı.
YİNE SALİH YİNE A.GÜCÜ
Salih Uçan, Ankaragücü filelerini havalandırarak bu sezonki 3. golüne imza attı. Yıldız futbolcunun ayrıca 2 de asisti var. Tecrübeli oyuncu, bundan önceki iç saha golünü de Alanyaspor forması giydiği dönemde 25 Ocak 2021 tarihinde yine sarı-lacivertlilere atmıştı. Salih, kariyerinde hem asist yapıp hem gol attığı iki maçı da Ankaragücü'ne karşı oynadı.
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Beşiktaş, Süper Lig'de Ankaragücü'nü en fazla yenen takım unvanına sahip. Siyahbeyazlı ekip, sarı-lacivertlileri dün akşamla birlikte 72 kez mağlup etti.
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Aboubakar, Süper Lig'de 729 gün sonra golle buluştu.