Kartal ayağa kalktı

Yenilenenkadrosuyla taraftarı önüne çıkan Beşiktaş'ın orta saha kurgusunda Salih Uçan bu kez alışılmışın dışında hücuma yakın oynadı. İlk devrede özellikle Onur ve Redmond koridoru hücum aksiyonları için daha fazla kullanıldı.İkinci yarıda ise ilk bölümde savunmada yapılan hata sonrası Ankaragücü beraberliği sağladı. Yenilen golden iki dakika sonra Salih'in pasında topla buluşan Aboubakar, klasına yakışır bir vuruşla takımını öne geçirdi.Başka gol olmayınca Beşiktaş 2-1 kazandı.A.Gücü kalecisi Gökhan Akkan, takımının sahadan daha farklı bir skorla mağlup ayrılmasını engelleyen isimdi. Tecrübeli eldiven, 2 gol yemesine rağmen rakibe 8 pozisyonda geçit vermedi. Mert Günok da 4'te 3 başarı oranıyla oynadı. Özellikle 82. dakikada Emre'nin şutunda çıkardığı kritik top, maçın skorunda belirleyici oldu.Bu sezon Beşiktaş'la çıktığı 5. maçta sessizliğini bozan Vincent Aboubakar, "Buraya döneli bir ay oluyor. Gol atmak güzeldi" dedi. Kamerunlu forvet şöyle konuştu: "Evimizde maç kazanamadığımız zaman bir aile olarak üzülüyoruz. Hedefimiz, çıktığımız her maçtan galibiyetle ayrılmak. Bunun için acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden başarı gelmiyor. Ankaragücü karşısında sahada fedakârlık yapan bir oyuncu grubu vardı. Bana yönelik eleştirileri kabul ediyorum. Bu maçta koştum, defansa yardımcı olmaya çalıştım, hücumda savaştım."Dün üç puanı cebine koyan Beşiktaş, Ankaragücü'ne kendi sahasında 21 yıldır yenilmiyor. Başkent ekibine karşı evinde en son 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla mağlup olan siyah-beyazlılar, daha sonra rakipleriyle oynadığı 16 karşılaşmanın 15'ini kazanmayı başardı.Salih Uçan, Ankaragücü filelerini havalandırarak bu sezonki 3. golüne imza attı. Yıldız futbolcunun ayrıca 2 de asisti var. Tecrübeli oyuncu, bundan önceki iç saha golünü de Alanyaspor forması giydiği dönemde 25 Ocak 2021 tarihinde yine sarı-lacivertlilere atmıştı. Salih, kariyerinde hem asist yapıp hem gol attığı iki maçı da Ankaragücü'ne karşı oynadı.Beşiktaş, Süper Lig'de Ankaragücü'nü en fazla yenen takım unvanına sahip. Siyahbeyazlı ekip, sarı-lacivertlileri dün akşamla birlikte 72 kez mağlup etti.Aboubakar, Süper Lig'de 729 gün sonra golle buluştu.