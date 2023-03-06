Sorumlular açığa alındı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor'un sahasında Amedspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında olaylar yaşandı. Amedsporlu futbolcuların ısınırken taraftarlarla atışmasının ardından Bursasporlu oyuncuların sahaya girmesi,tansiyonu yükseltti ve itişmeler yaşandı. Arbede, çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle yatıştırıldı. Bursa tribünlerinde açılan pankartlar olay olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Futbol seyrinin dışındakigörseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.Bunların stada sokulmasında zafiyetgösterenlerle ilgili soruşturma başlatılmış veilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi. Ligin ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maçta da benzer olaylar meydana gelmişti.