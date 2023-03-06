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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Sorumlular açığa alındı

Sorumlular açığa alındı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor'un sahasında Amedspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında olaylar yaşandı. Amedsporlu futbolcuların ısınırken taraftarlarla atışmasının ardından Bursasporlu oyuncuların sahaya girmesi, tansiyonu yükseltti ve itişmeler yaşandı. Arbede, çevik kuvvet polislerinin müdahalesiyle yatıştırıldı. Bursa tribünlerinde açılan pankartlar olay olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bunların stada sokulmasında zafiyet gösterenlerle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi. Ligin ilk yarısında Diyarbakır'da oynanan maçta da benzer olaylar meydana gelmişti.

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Sorumlular açığa alındı
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