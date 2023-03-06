Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor
Giriş Tarihi: 6.3.2023 11:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:

YARIN:
Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)

Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)

8 MART ÇARŞAMBA:
Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)

Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)

14 MART SALI:
Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)

Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)

15 MART ÇARŞAMBA:
Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)

EN ÇOK OKUNANLAR

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Bursa'da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Son dakika: Gergin ve olaylı Bursaspor - Amedspor maçında kazanan Bursa!
Gırgır şamata yazısı
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA