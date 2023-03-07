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Giriş Tarihi: 7.3.2023 16:41

Bursa'daki olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına alınan 9 kişi serbest

DHA
Bursa’daki olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına alınan 9 kişi serbest

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor'un, seyircisi önünde Amedspor'u 2-1 yendiği maçta çıkan olaylar ve açılan pankartlar nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden dün adliyeye sevk edilenlerin 3'ü, savcılıkça serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen, aralarında tribüne pankart getirip, açanların da olduğu 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Bursaspor-Amedspor maçında, sahada çıkan olaylar ve tribünlerde açılan pankartlar, tepkilere neden oldu.

Maç devam ederken açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tribünlerde açılan bazı pankartlarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Futbol seyrinin dışındaki görseller, kabul edilemez ve sporla bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileriyle ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.

Bakan Soylu'nun paylaşımının ardından tribün sorumlu müdürü ile maç güvenlik amiri ve yardımcısı açığa alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de pankartlara ilişkin, "Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST
Karşılaşma sonrası başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında tribüne pankart getiren ve açan, kavgalara karışan 9 kişi, gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 kişi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi savcılıkça serbest bırakıldı. Aralarında tribüne pankart getirip, açan Ö.Ç., E.A., L.U. ve M.B.'nin de bulunduğu 6 kişi için de savcılıktan 1 gün ek süre alındı. Bugün ifadeleri alınan şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa'daki olaylı Amedspor maçı sonrası gözaltına alınan 9 kişi serbest
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