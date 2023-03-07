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Giriş Tarihi: 7.3.2023 13:41

Nihat Tufan, Alanyaspor’a asbaşkan oldu

Nihat Tufan, Alanyaspor’a asbaşkan oldu

Alanyaspor’da vefat eden Asbaşkan Oktay Cebeci’nin yerine yönetim kurulu üyesi Nihat Tufan görevlendirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayan Alanyaspor'da bayrak değişim yaşandı. Vefat eden Asbaşkan Oktay Cebeci'nin yerine yönetim kurulu üyesi Nihat Tufan görevlendirildi. Alanya'nın tanınmış iş adamları arasında yer alan Rest Property Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tufan, kulübün önceki gün gerçekleştirilen haftalık olağan toplantısında yeni asbaşkan seçildi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulu üyelerinden Sayın Nihat Tufan, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

"FUTBOLUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ YANSITACAĞIZ"

Turuncu-yeşilli kulüpteki yeni görevi için heyecanlı olduğunu dile getiren Nihat Tufan, şöyle konuştu:

"Beni bu göreve layık gören başta başkanımız Hasan Çavuşoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Alanyaspor'un hak ettiği yere gelmesi için başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışacağız. Bu görev benim için farklı ve heyecanlı bir deneyim olacak. Ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde futbolun birleştirici ve iyileştirici gücünü sahaya ve tribünlere yansıtmak için var gücümüzle çalışacağız."

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Nihat Tufan, Alanyaspor’a asbaşkan oldu
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