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Giriş Tarihi: 7.3.2023 10:00 Son Güncelleme: 7.3.2023 10:19

Real Madrid Carlo Ancelotti için kararını verdi! Bu sezon kupa gelmemesi halinde...

Real Madrid Carlo Ancelotti için kararını verdi! Bu sezon kupa gelmemesi halinde...

Real Madrid'in, bu yıl kupa gelmemesi durumunda Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracağı öne sürüldü. İtalyan teknik adamın, kulübün bu kararını bildiği aktarıldı.

Real Madrid, bu yıl kupa gelmezse Carlo Ancelotti ile yollarını ayırabilir.

The Athletic'te yer alan habere göre, Ancelotti, yaz aylarında kadrounun güçlendirilmesi gerektiğini yönetime iletti. Ancak Real Madrid yönetimi aynı düşüncede olmadı ve büyük bir transfer yapılmadı.

Ancelotti'nin, kulübün bu hareketinin kendi pozisyonunun tehlikeye attığını hissettiği ve kupa gelmezse sezon sonundaki ayrılık düşüncesinden de haberinin olduğu aktarıldı.

Real Madrid, İspanya Süper Kupa'da Barcelona'ya 3-1'lik skorla mağlup etti. Ezeli rakibine Kral Kupası yarı final ilk maçında 1-0 kaybeden Madrid, ligde ise Barcelona'nın 9 puan gerisinde yer alıyor.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçında ise deplasmanda Liverpool'u 5-2 mağlup etti.

Ancelotti'nin, Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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Real Madrid Carlo Ancelotti için kararını verdi! Bu sezon kupa gelmemesi halinde...
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