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Giriş Tarihi: 7.3.2023

Zaniolo özel bir oyuncu her yerde oynar!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Zaniolo özel bir oyuncu her yerde oynar!

Futbol gündeminin öne çıkan maddelerini masaya yatıran SABAH Spor yazarları, çarpıcı yorumlarıyla yine çok konuşulacak.

SORU: G.Saray hafta boş geçti. Hazırlık maçlarının yıldızı Zaniolo oldu. Buruk, Zaniolo'yu Mertens'in yerine koymazsa nasıl oynatır?

LEVENT TÜZEMEN: Zaniolo özel bir oyuncu. G.Saray'a transferi boğazda görülen yunus balıklarına benziyor. Erden Timur'u kutluyorum. Transferin perde arkasında oyuncunun G.Saray'ı istemesinin yanı sıra Roma'da kankası olan Portekizli Oliveira'nın da büyük katkısı var. Alanyaspor ve İstanbulspor maçlarında hırsı, coşkusu ve çalışkanlığı ön plana çıktı. Ama Alanya'da efsane bir gol attı. Okan hoca ile ilişkileri mükemmel, takım arkadaşlarıyla da çok iyi anlaşıyor. İdmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı, sürekli golü kovalaması sadece teknik heyeti değil yönetimi de mutlu ediyor. Okan hoca ilk etapta Zaniolo'yu sağ açıkta oynatmayı planlıyor. Mertens'in yorulduğu anda da Rashica'yı oyuna alıp 10 numaralı bölgeye de Zaniolo'yu kaydırmayı planlıyor.




GÜRCAN BİLGİÇ: Hazırlık maçlarından gördüğüm kadarıyla Zaniolo bir süre daha hamle oyuncusu olacak. Kolay kolay Mertens'in yerine ilk on bire geçemez. Sağ kanatta Rashica ile rekabete girecektir. İşler iyi giderse sorun yok. Ama sıkıntılar yaşanırsa oynaması için baskı gelecektir. "Bu kadar para verilen adam oynamaz mı" denecektir. Galatasaraylılar, Zaniolo'yu seyretmek isteyeceklerdir. Okan Buruk'un tüm bu dengeleri hesap etmesi gerekecek.

İSKENDER GÜNEN:
Kulüplerimizin içinde bulunduğu mali portreyi herkes düşünmeli. Bu ortamda böylesi yüksek rakamla transferlere gerek var mı diye düşünmemek mümkün değil. G.Saray'ın bu sezon tek hedefi şampiyonluk. Şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne giremediği zaman (örneğin Trabzonspor) böylesi ağır bir yükten nasıl kurtulacaksınız? Zaniolo, son yılların en yetenekli oyuncularından birisi. Roma'da Mourinho'nun sistemine uymadığı için ilk 11'de zaman zaman şans buldu. Eğer kadronuzda Mertens gibi bir oyuncunuz varsa aynı bölgede olan Zaniolo'yu al mak büyük bir lüks. Buruk'un Zaniolo'yu sağ önde kullanacağını düşünüyorum

ALİ GÜLTİKEN: Mertens'in yerine de oynatabilir, kanatta da oynatabilir veya Mertens kanatta oynar, Zaniolo o bölgede görev yapar. Bu kadar kaliteli oyunculara sahipken Okan hocanın tek derdi bu olsun. Bunlar üst seviye oyuncular, pozisyon bilgisi de yüksek olan oyuncular. Farklı alanlarda kullandığınızda da verim alabilirsiniz. Önemli olan bunların fiziki anlamda hazır olması. ÖMER ÜRÜNDÜL: Zaniolo önemli bir oyuncu. Değişik görev yerlerinde oynayabiliyor. Geçen seneki Konferans Ligi finalinde attığı gol ile Roma'ya kupayı getirdi. Mutlaka katkısı olacaktır. Buruk, defans ve ön libero hariç ihtiyaç duyduğu her bölgede görev verebilir.

İKNA EDEMEZSE BEDELİ AĞIR OLUR

SORU: Fenerbahçe'de Valencia gol atmaya devam ediyor. Kalmak istediğini de ifade ediyor. Ama yönetim bu konuda sessiz. Siz olsanız nasıl bir adım atarsınız?

GÜRCAN BİLGİÇ: Valencia kulüpte çok seviliyor. Hem takım içinde uyumlu hem de sahada her şeyini ortaya koyuyor. Kesinlikle görüşmeler yapılmış, ön teklifler verilmiştir. Daha önemlisi sezon sonundaki tabloya bağlı da bir öngörü olabilir. Yani 'şampiyon olursak rakam da bu olur' gibi.




LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin mükemmel bir golcüsü var. Bazı golcüler yaşlandıkça hantallaşır, ağırlaşır ve reflekslerini kaybeder. Valencia hantal bir golcü değil, atletik yapısıyla çok koşuyor, doğru pozisyon alıyor, rakibin hatalarını kokluyor, kafayla ve ayakla mükemmel gol vuruşu yapıyor. F.Bahçe, Valencia ile sözleşmeyi mutlaka uzatmalı.

ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin Valencia konusunda tereddüt yaşadığını düşünmüyorum. Bu performanstaki bir oyuncuyu hiçbir kulüp elinden kaçırmak istemez. Yönetim tarafında görüntüde bir sessizlik var gibi duruyorsa da ben temasların olduğunu düşünüyorum. Her şeyi kamuoyunun önünde paylaşmak doğru değil. Böyle oyuncularda işi sessizce halletmek en doğru yol.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de sezon başından beri iki çok önemli isim ortaya çıkıyor. Biri Valencia, diğeri Ferdi. Valencia dışında diğer santrforlardan Batshuayi, King, Joao Pedro ve Serdar Dursun'dan beklenen verim alınamıyor. Bu yüzden Valencia, Fenerbahçe için mutlaka elde tutulması gereken bir santrfor. İkna edilmezse büyük sıkıntı olur.

İSKENDER GÜNEN: Bazı oyuncular var ki takımla uyumu üst düzeydedir. Valencia, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri en olumsuz koşullarda bile her zaman takıma katkı yapan bir isim. Atletik özelliği, savunma arkasına yaptığı koşular ve son vuruş yeteneğiyle yokluğunda sorunlar çıkan bir isim olarak görüldü. Önde Valencia gibi 'sorunu çözen' bir oyuncunuz varsa herhalde böyle bir ismi kaybetmek doğru bir yaklaşım olmaz.


6-1'LİK YENİLGİYE ALDANMAMALI!

SORU: Fenerbahçe, ligde tam anlamıyla kâbus yaşayan Sevilla karşında Avrupa Ligi'nde ne yapar?

GÜRCAN BİLGİÇ: İngiliz ve İspanyol takımlarından hep çekinirim. Sevilla, Avrupa kupalarında kültürü olan bir kulüp. Evet, iyi gitmiyorlar. Ligden vazgeçmeleri, kupada da aynısı olacak demek değil. Tüm konsantrasyonlarını bu maça vereceklerdir. Açık oynayan bir takım. Aynı Fenerbahçe gibi... Bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Fenerbahçe öne geçer ve bu skoru koruyarak devam ederse, turu orada atlayacak sonucu da bulur.

LEVENT TÜZEMEN: UEFA Kupası'nı 6 kez kazanan Sevilla, şimdi La Liga'dan düşmemek için mücadele veriyor. Bu ruh hali içinde Avrupa maçında kafaca konsantre olmaları mümkün değil. F.Bahçe'nin geniş bir kadrosu var, üstelik Avrupa'da çok başarılı oldu ve Jesus, Avrupa'ya kafaca daha iyi kenetlendi. Tüm oyuncularını da hazırladı ve gruptan F.Bahçe'yi lider çıkardı. F.Bahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum.

ALİ GÜLTİKEN: Takımların lig performansları Avrupa kupaları için çok belirleyici bir kriter değil. Hele konu Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden biri olan Sevilla olunca tamamen önemini kaybediyor. Buraları oynamayı iyi bilen ve kültürü olan bir takım. Sıkıntılı giden sezonlarda Avrupa kupaları her takım için önemli bir can simidi haline geliyor. Sevilla kendi adına bunu bir şansa dönüştürmeye çalışacaktır. Ama F.Bahçe de güçlü bir kadroya sahip. Bunun yanında Portekiz'i ve hemen yanındaki Sevilla'yı iyi bilen, yakından tanıyan bir teknik adamı var.

ÖMER ÜRÜNDÜL:
Sevilla'nın Avrupa kulvarında önemli başarıları var. 6 defa Avrupa Ligi'ni kazandılar. Bugünkü kadroları da hiç kötü değil. Ama La Liga'da kriz yaşıyorlar. Fenerbahçe 15 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile eşleştiğinde, o zaman çok güçlü bir kadroya sahip olan rakip net favoriydi ama Fenerbahçe turu geçti. Bu örneği de göz önüne alırsak bu maçta da Fenerbahçe'nin önemli bir şansı var ama tur atlamak tabii ki kolay değil. Jesus'un takım tertibi ve taktik anlayışı çok önemli. Bu maçta tek forvet Valencia ile başlayıp orta sahaya bir dirençli oyuncu daha ilave etmeli.

İSKENDER GÜNEN: Kadrosunda çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Ama özellikle defansta yaşanılan sorunları bir türlü çözemediler. Son oynanan maçta Atletico Madrid'e karşı aldıkları 6-1'lik yenilgi herhalde büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek. Fakat her şeye karşın Sevilla, Avrupa'da ligdeki konumu dışında her zaman güçlü bir ekip. F.Bahçe ise Avrupa'da başarılı maçlara imza attı. Şanslar yüzde 50 yüzde 50.

N'KOUDOU AĞZIYLA KUŞ TUTSA YARANAMAZ

SORU: Beşiktaş kazandı. Çok pozisyona girdi ama Cenk başarılı değildi. Güneş, Cenk'i ısrarla sol önde oynatmaya devam ediyor. Orada kim oynasa başarılı olamıyor. Oranın adamı N'Koudou'yu gözden çıkarmak hata mı?



GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol hocanın sözlerinden anladığım kadarıyla N'Koudou'ya güvenmiyor. Antalyaspor maçı sonrasındaki 'parti' de tuzbiber oldu. N'Koudou ağzıyla kuş tutsa, Cenk'in yerine oynayamaz.

LEVENT TÜZEMEN: Güneş'in yerinde olsam N'Koudou'yu kazanmaya çalışırım. N'Koudou çalım becerisi yüksek, topla dikine hücum edebilen, gol atan ve attırabilen bir oyuncu. Teknik adamların görevi, oyuncuları disipline etmektir. Onun için Şenol hoca, N'Koudou'nun duygularına hitap etmeli. Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta geleceği yok gibi görünüyor. ABD'den aldığı teklifi kabul eder.

ALİ GÜLTİKEN: Ben hata olduğunu düşünmüyorum. O bölgede Cenk'le beraber forvet olarak Muleka da var. Şimdi altyapıdan Semih de geldi. Oranın verimliliğindeki sıkıntı, orayı asiste etmekle alakalı. Yani Ghezzal gibi bir oyuncu sahada olabilse bu oyuncuların performansları da farklı hale gelecek. Şimdi Maxim'in önümüzdeki haftalarda ilk 11'de şans bulmasıyla bu tarif ettiğimiz şeyler biraz daha ete kemiğe bürünecektir. Bu oyuncular da çok daha etkili hale geleceklerdir.

ÖMER ÜRÜNDÜL: N'Koudou bana göre önemli bir sprinter ama maç içinde de istikrarı inişli çıkışlı . İlk 11 olarak düşünmese de onu gözden çıkarmasını doğru bulmuyorum.

İSKENDER GÜNEN: Cenk, sol önde birçok maçta şans verilen bir isim. Fakat sol önün aranan özelliklerine sahip değil. N'Koudou'yu gözden çıkarmak hata olarak görülmemeli. Çünkü G.Antep'ten gelen Maxim sol önde takıma çok büyük katkılar verebilecek yeterlilikte.

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Zaniolo özel bir oyuncu her yerde oynar!
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