Zaniolo özel bir oyuncu her yerde oynar!

İKNA EDEMEZSE BEDELİ AĞIR OLUR

6-1'LİK YENİLGİYE ALDANMAMALI!

N'KOUDOU AĞZIYLA KUŞ TUTSA YARANAMAZ

Zaniolo özel bir oyuncu.Erden Timur'u kutluyorum. Transferin perde arkasında oyuncunun G.Saray'ı istemesinin yanı sıra Roma'da kankası olan Portekizli Oliveira'nın da büyük katkısı var. Alanyaspor ve İstanbulspor maçlarında hırsı, coşkusu ve çalışkanlığı ön plana çıktı. Ama Alanya'da efsane bir gol attı.İdmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı, sürekli golü kovalaması sadece teknik heyeti değil yönetimi de mutlu ediyor.Mertens'in yorulduğu anda da Rashica'yı oyuna alıp 10 numaralı bölgeye de Zaniolo'yu kaydırmayı planlıyor.Hazırlık maçlarından gördüğüm kadarıyla Zaniolo bir süre daha hamle oyuncusu olacak.Sağ kanatta Rashica ile rekabete girecektir. İşler iyi giderse sorun yok. Ama sıkıntılar yaşanırsa oynaması için baskı gelecektir. "Bu kadar para verilen adam oynamaz mı" denecektir. Galatasaraylılar, Zaniolo'yu seyretmek isteyeceklerdir. Okan Buruk'un tüm bu dengeleri hesap etmesi gerekecek.Kulüplerimizin içinde bulunduğu mali portreyi herkes düşünmeli. Bu ortamda böylesi yüksek rakamla transferlere gerek var mı diye düşünmemek mümkün değil. G.Saray'ın bu sezon tek hedefi şampiyonluk.Zaniolo, son yılların en yetenekli oyuncularından birisi. Roma'da Mourinho'nun sistemine uymadığı için ilk 11'de zaman zaman şans buldu.Buruk'un Zaniolo'yu sağ önde kullanacağını düşünüyorumMertens'in yerine de oynatabilir, kanatta da oynatabilir veya Mertens kanatta oynar, Zaniolo o bölgede görev yapar.Bunlar üst seviye oyuncular, pozisyon bilgisi de yüksek olan oyuncular.Zaniolo önemli bir oyuncu. Değişik görev yerlerinde oynayabiliyor. Geçen seneki Konferans Ligi finalinde attığı gol ile Roma'ya kupayı getirdi.Valencia kulüpte çokseviliyor. Hem takım içinde uyumlu hem desahada her şeyini ortaya koyuyor.Daha önemlisi sezon sonundaki tabloyabağlı da bir öngörü olabilir. Yani 'şampiyonolursak rakam da bu olur' gibi.F.Bahçe'ninmükemmel bir golcüsü var. Bazı golcüler yaşlandıkçahantallaşır, ağırlaşır ve reflekslerinikaybeder. Valencia hantalbir golcü değil, atletikyapısıyla çok koşuyor,doğru pozisyonalıyor,rakibin hatalarınıkokluyor,kafayla ve ayaklamükemmelgol vuruşu yapıyor.Fenerbahçe'ninValencia konusunda tereddüt yaşadığını düşünmüyorum.Bu performanstaki bir oyuncuyu hiçbirkulüp elinden kaçırmak istemez.Her şeyi kamuoyunun önünde paylaşmak doğru değil.Böyle oyuncularda işi sessizce halletmek en doğru yol.Fenerbahçe'de sezonbaşından beri iki çok önemli isim ortaya çıkıyor.Valencia dışında diğer santrforlardanBatshuayi, King, Joao Pedro ve SerdarDursun'dan beklenen verim alınamıyor. Bu yüzdenValencia, Fenerbahçe için mutlaka elde tutulması gerekenbir santrfor. İkna edilmezse büyük sıkıntı olur.Bazı oyuncularvar ki takımla uyumu üst düzeydedir.Valencia, Fenerbahçe'ye transfer olduğugünden beri en olumsuz koşullardabile her zaman takıma katkı yapanbir isim. Atletik özelliği, savunmaarkasına yaptığı koşular ve sonvuruş yeteneğiyle yokluğundasorunlar çıkan bir isim olarak görüldü.İngiliz ve İspanyol takımlarından hep çekinirim.Ligden vazgeçmeleri, kupada da aynısı olacakdemek değil.Açık oynayan bir takım. Aynı Fenerbahçe gibi... Bolpozisyonlu bir maç bekliyorum.UEFA Kupası'nı 6 kez kazananSevilla, şimdi La Liga'dan düşmemek için mücadele veriyor.F.Bahçe'nin genişbir kadrosu var, üstelik Avrupa'da çok başarılı oldu veJesus, Avrupa'ya kafaca daha iyi kenetlendi. Tüm oyuncularınıda hazırladı ve gruptan F.Bahçe'yi lider çıkardı.F.Bahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum.Takımların ligperformansları Avrupa kupaları içinçok belirleyici bir kriter değil.Buraları oynamayı iyi bilen vekültürü olan bir takım. Sıkıntılıgiden sezonlarda Avrupa kupalarıher takım için önemli bir cansimidi haline geliyor. Sevilla kendiadına bunu bir şansa dönüştürmeyeçalışacaktır.Bunun yanında Portekiz'i vehemen yanındaki Sevilla'yı iyibilen, yakından tanıyan bir teknikadamı var.Sevilla'nın Avrupa kulvarında önemli başarıları var. 6 defa Avrupa Ligi'ni kazandılar. Bugünkü kadroları da hiç kötü değil. Ama La Liga'da kriz yaşıyorlar.Bu örneği de göz önüne alırsak bu maçta da Fenerbahçe'nin önemli bir şansı var ama tur atlamak tabii ki kolay değil. Jesus'un takım tertibi ve taktik anlayışı çok önemli. Bu maçta tek forvet Valencia ile başlayıp orta sahaya bir dirençli oyuncu daha ilave etmeli.Kadrosunda çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Ama özellikle defansta yaşanılan sorunları bir türlü çözemediler.Fakat her şeye karşın Sevilla, Avrupa'da ligdeki konumu dışında her zaman güçlü bir ekip. F.Bahçe ise Avrupa'da başarılı maçlara imza attı. Şanslar yüzde 50 yüzde 50.Şenol hocanın sözlerindenanladığım kadarıyla N'Koudou'ya güvenmiyor.Antalyaspor maçı sonrasındaki 'parti' de tuzbiberoldu.Güneş'inyerinde olsam N'Koudou'yu kazanmayaçalışırım.Teknik adamlarıngörevi, oyuncularıdisipline etmektir.Onun için Şenol hoca,N'Koudou'nun duygularınahitap etmeli. CenkTosun'un Beşiktaş'tageleceği yok gibi görünüyor.ABD'den aldığı teklifikabul eder.Ben hataolduğunu düşünmüyorum. O bölgedeCenk'le beraber forvet olarakMuleka da var. Şimdi altyapıdan Semihde geldi. Oranın verimliliğindeki sıkıntı,orayı asiste etmekle alakalı. Yani Ghezzalgibi bir oyuncu sahada olabilse bu oyuncularınperformansları da farklı hale gelecek. ŞimdiMaxim'in önümüzdeki haftalarda ilk 11'de şansbulmasıyla bu tarif ettiğimiz şeyler biraz daha etekemiğe bürünecektir. Bu oyuncular da çok daha etkilihale geleceklerdir.N'Koudou bana göre önemlibir sprinter ama maç içinde de istikrarı inişli çıkışlı .İlk 11 olarak düşünmese de onu gözden çıkarmasınıdoğru bulmuyorum.Cenk, sol önde birçokmaçta şans verilen birisim. Fakat sol önün arananözelliklerine sahipdeğil. N'Koudou'yugözden çıkarmakhata olarak görülmemeli.ÇünküG.Antep'ten gelenMaxim sol önde takımaçok büyük katkılarverebilecek yeterlilikte.