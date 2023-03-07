Zaniolo özel bir oyuncu her yerde oynar!

Futbol gündeminin öne çıkan maddelerini masaya yatıran SABAH Spor yazarları, çarpıcı yorumlarıyla yine çok konuşulacak.
SORU: G.Saray haftayıboş geçti.Hazırlık maçlarınınyıldızıZaniolooldu. Buruk,Zaniolo'yuMertens'in yerinekoymazsa nasıl oynatır?
LEVENT TÜZEMEN: Zaniolo özel bir oyuncu. G.Saray'a transferi boğazdagörülen yunus balıklarınabenziyor. Erden Timur'u kutluyorum. Transferin perde arkasında oyuncunun G.Saray'ı istemesinin yanı sıra Roma'da kankası olan Portekizli Oliveira'nın da büyük katkısı var. Alanyaspor ve İstanbulspor maçlarında hırsı, coşkusu ve çalışkanlığı ön plana çıktı. Ama Alanya'da efsane bir gol attı. Okan hoca ile ilişkilerimükemmel, takım arkadaşlarıylada çok iyi anlaşıyor. İdmanlardaki hırsı ve çalışkanlığı, sürekli golü kovalaması sadece teknik heyeti değil yönetimi de mutlu ediyor. Okan hoca ilk etaptaZaniolo'yu sağ açıkta oynatmayıplanlıyor. Mertens'in yorulduğu anda da Rashica'yı oyuna alıp 10 numaralı bölgeye de Zaniolo'yu kaydırmayı planlıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hazırlık maçlarından gördüğüm kadarıyla Zaniolo bir süre daha hamle oyuncusu olacak. Kolay kolayMertens'in yerine ilk on bire geçemez. Sağ kanatta Rashica ile rekabete girecektir. İşler iyi giderse sorun yok. Ama sıkıntılar yaşanırsa oynaması için baskı gelecektir. "Bu kadar para verilen adam oynamaz mı" denecektir. Galatasaraylılar, Zaniolo'yu seyretmek isteyeceklerdir. Okan Buruk'un tüm bu dengeleri hesap etmesi gerekecek.
İSKENDER GÜNEN:
Kulüplerimizin içinde bulunduğu mali portreyi herkes düşünmeli. Bu ortamda böylesi yüksek rakamla transferlere gerek var mı diye düşünmemek mümkün değil. G.Saray'ın bu sezon tek hedefi şampiyonluk. Şampiyon olduktansonra Şampiyonlar Ligi'ne giremediği zaman(örneğin Trabzonspor) böylesi ağır bir yüktennasıl kurtulacaksınız? Zaniolo, son yılların en yetenekli oyuncularından birisi. Roma'da Mourinho'nun sistemine uymadığı için ilk 11'de zaman zaman şans buldu. Eğer kadronuzdaMertens gibi bir oyuncunuz varsa aynı bölgedeolan Zaniolo'yu almak büyük bir lüks. Buruk'un Zaniolo'yu sağ önde kullanacağını düşünüyorum
ALİ GÜLTİKEN: Mertens'in yerine de oynatabilir, kanatta da oynatabilir veya Mertens kanatta oynar, Zaniolo o bölgede görev yapar. Bu kadarkaliteli oyunculara sahipken Okan hocanıntek derdi bu olsun. Bunlar üst seviye oyuncular, pozisyon bilgisi de yüksek olan oyuncular. Farklıalanlarda kullandığınızda da verim alabilirsiniz.Önemli olan bunların fiziki anlamdahazır olması.ÖMER ÜRÜNDÜL: Zaniolo önemli bir oyuncu. Değişik görev yerlerinde oynayabiliyor. Geçen seneki Konferans Ligi finalinde attığı gol ile Roma'ya kupayı getirdi. Mutlaka katkısı olacaktır. Buruk,defans ve önlibero hariçihtiyaç duyduğuherbölgedegörevverebilir.
İKNA EDEMEZSE BEDELİ AĞIR OLUR
SORU: Fenerbahçe'de Valencia golatmaya devam ediyor. Kalmak istediğinide ifade ediyor. Ama yönetim bu konudasessiz. Siz olsanız nasıl bir adım atarsınız?
GÜRCAN BİLGİÇ: Valencia kulüpte çokseviliyor. Hem takım içinde uyumlu hem desahada her şeyini ortaya koyuyor. Kesinliklegörüşmeler yapılmış, ön teklifler verilmiştir.Daha önemlisi sezon sonundaki tabloyabağlı da bir öngörü olabilir. Yani 'şampiyonolursak rakam da bu olur' gibi.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'ninmükemmel bir golcüsü var. Bazı golcüler yaşlandıkçahantallaşır, ağırlaşır ve reflekslerinikaybeder. Valencia hantalbir golcü değil, atletikyapısıyla çok koşuyor,doğru pozisyonalıyor,rakibin hatalarınıkokluyor,kafayla ve ayaklamükemmelgol vuruşu yapıyor.F.Bahçe, Valencia ilesözleşmeyi mutlaka uzatmalı.
ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'ninValencia konusunda tereddüt yaşadığını düşünmüyorum.Bu performanstaki bir oyuncuyu hiçbirkulüp elinden kaçırmak istemez. Yönetim tarafındagörüntüde bir sessizlik var gibi duruyorsada ben temasların olduğunu düşünüyorum.Her şeyi kamuoyunun önünde paylaşmak doğru değil.Böyle oyuncularda işi sessizce halletmek en doğru yol.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe'de sezonbaşından beri iki çok önemli isim ortaya çıkıyor. BiriValencia, diğeri Ferdi. Valencia dışında diğer santrforlardanBatshuayi, King, Joao Pedro ve SerdarDursun'dan beklenen verim alınamıyor. Bu yüzdenValencia, Fenerbahçe için mutlaka elde tutulması gerekenbir santrfor. İkna edilmezse büyük sıkıntı olur.
İSKENDER GÜNEN: Bazı oyuncularvar ki takımla uyumu üst düzeydedir.Valencia, Fenerbahçe'ye transfer olduğugünden beri en olumsuz koşullardabile her zaman takıma katkı yapanbir isim. Atletik özelliği, savunmaarkasına yaptığı koşular ve sonvuruş yeteneğiyle yokluğundasorunlar çıkan bir isim olarak görüldü.Önde Valencia gibi 'sorunuçözen' bir oyuncunuz varsa herhaldeböyle bir ismi kaybetmekdoğru bir yaklaşım olmaz.
6-1'LİK YENİLGİYE ALDANMAMALI!
SORU: Fenerbahçe, ligde tam anlamıyla kâbus yaşayanSevilla karşında Avrupa Ligi'nde ne yapar?
GÜRCAN BİLGİÇ: İngiliz ve İspanyol takımlarından hep çekinirim.Sevilla, Avrupa kupalarında kültürü olan bir kulüp.Evet, iyi gitmiyorlar. Ligden vazgeçmeleri, kupada da aynısı olacakdemek değil. Tüm konsantrasyonlarını bu maça vereceklerdir.Açık oynayan bir takım. Aynı Fenerbahçe gibi... Bolpozisyonlu bir maç bekliyorum. Fenerbahçe öne geçer ve buskoru koruyarak devam ederse, turu orada atlayacaksonucu da bulur.
LEVENT TÜZEMEN: UEFA Kupası'nı 6 kez kazananSevilla, şimdi La Liga'dan düşmemek için mücadele veriyor.Bu ruh hali içinde Avrupa maçında kafaca konsantreolmaları mümkün değil. F.Bahçe'nin genişbir kadrosu var, üstelik Avrupa'da çok başarılı oldu veJesus, Avrupa'ya kafaca daha iyi kenetlendi. Tüm oyuncularınıda hazırladı ve gruptan F.Bahçe'yi lider çıkardı.F.Bahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum.
ALİ GÜLTİKEN: Takımların ligperformansları Avrupa kupaları içinçok belirleyici bir kriter değil.Hele konu Avrupa'nın enbaşarılı kulüplerinden biriolan Sevilla olunca tamamenönemini kaybediyor.Buraları oynamayı iyi bilen vekültürü olan bir takım. Sıkıntılıgiden sezonlarda Avrupa kupalarıher takım için önemli bir cansimidi haline geliyor. Sevilla kendiadına bunu bir şansa dönüştürmeyeçalışacaktır. Ama F.Bahçede güçlü bir kadroya sahip.Bunun yanında Portekiz'i vehemen yanındaki Sevilla'yı iyibilen, yakından tanıyan bir teknikadamı var.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Sevilla'nın Avrupa kulvarında önemli başarıları var. 6 defa Avrupa Ligi'ni kazandılar. Bugünkü kadroları da hiç kötü değil. Ama La Liga'da kriz yaşıyorlar. Fenerbahçe 15 seneönce Şampiyonlar Ligi'ndeSevilla ile eşleştiğinde, ozaman çok güçlü bir kadroyasahip olan rakip netfavoriydi ama Fenerbahçeturu geçti. Bu örneği de göz önüne alırsak bu maçta da Fenerbahçe'nin önemli bir şansı var ama tur atlamak tabii ki kolay değil. Jesus'un takım tertibi ve taktik anlayışı çok önemli. Bu maçta tek forvet Valencia ile başlayıp orta sahaya bir dirençli oyuncu daha ilave etmeli.
İSKENDER GÜNEN: Kadrosunda çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Ama özellikle defansta yaşanılan sorunları bir türlü çözemediler. Son oynananmaçta AtleticoMadrid'e karşıaldıkları 6-1'likyenilgi herhaldebüyük bir hayalkırıklığı olsagerek. Fakat her şeye karşın Sevilla, Avrupa'da ligdeki konumu dışında her zaman güçlü bir ekip. F.Bahçe ise Avrupa'da başarılı maçlara imza attı. Şanslar yüzde 50 yüzde 50.
N'KOUDOU AĞZIYLA KUŞ TUTSA YARANAMAZ
SORU: Beşiktaş kazandı.Çok pozisyona girdi ama Cenkbaşarılı değildi. Güneş, Cenk'iısrarla sol önde oynatmaya devamediyor. Orada kim oynasa başarılıolamıyor. Oranın adamı N'Koudou'yugözden çıkarmak hata mı?
GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol hocanın sözlerindenanladığım kadarıyla N'Koudou'ya güvenmiyor.Antalyaspor maçı sonrasındaki 'parti' de tuzbiberoldu. N'Koudou ağzıyla kuş tutsa, Cenk'inyerine oynayamaz.
LEVENT TÜZEMEN: Güneş'inyerinde olsam N'Koudou'yu kazanmayaçalışırım. N'Koudou çalım becerisiyüksek, topla dikine hücumedebilen, gol atan veattırabilen bir oyuncu.Teknik adamlarıngörevi, oyuncularıdisipline etmektir.Onun için Şenol hoca,N'Koudou'nun duygularınahitap etmeli. CenkTosun'un Beşiktaş'tageleceği yok gibi görünüyor.ABD'den aldığı teklifikabul eder.
ALİ GÜLTİKEN: Ben hataolduğunu düşünmüyorum. O bölgedeCenk'le beraber forvet olarakMuleka da var. Şimdi altyapıdan Semihde geldi. Oranın verimliliğindeki sıkıntı,orayı asiste etmekle alakalı. Yani Ghezzalgibi bir oyuncu sahada olabilse bu oyuncularınperformansları da farklı hale gelecek. ŞimdiMaxim'in önümüzdeki haftalarda ilk 11'de şansbulmasıyla bu tarif ettiğimiz şeyler biraz daha etekemiğe bürünecektir. Bu oyuncular da çok daha etkilihale geleceklerdir.
ÖMER ÜRÜNDÜL: N'Koudou bana göre önemlibir sprinter ama maç içinde de istikrarı inişli çıkışlı .İlk 11 olarak düşünmese de onu gözden çıkarmasınıdoğru bulmuyorum.
İSKENDER GÜNEN: Cenk, sol önde birçokmaçta şans verilen birisim. Fakat sol önün arananözelliklerine sahipdeğil. N'Koudou'yugözden çıkarmakhata olarak görülmemeli.ÇünküG.Antep'ten gelenMaxim sol önde takımaçok büyük katkılarverebilecek yeterlilikte.