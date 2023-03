Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe sözleri! "Oyuncularını tanıyorum"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek Sevilla'da teknik direktör Jorge Sampaoli ile futbolculardan Yassine Bounou, açıklamalarda bulundu. Jorge Sampaoli, "Bade bugün kısmen bir çalışma yaptı bizimle. Pazar günü oynayacağımız maça daha çok odaklandırmış durumdayız kendisini. O'nun yokluğunu tabii ki hissediyoruz. Yarınki maçta O olmasa bile elimizden geleni yapacağız. Spesifik bir oyuncu ve yerine oynayacak oyuncularımız var. Diğer arkadaşlar yerini doldurmaya çalışacak" dedi.



"ZORLUKLAR VAR AMA BUNLARA ÇÖZÜM BULMAMIZ GEREKİYOR"

Sampaoli, içinde bulundukları durumun kendileri açısından aleyhte olduğuna dikkati çekerek, "Yaşadıklarımızın farkındayız, bunu kabul ederek mücadele etmemiz gerekiyor. Bu zıt şartlar altında maça çıkacağız ve elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü rakibimiz aday ülkelerden bir tanesi. Elimizden gelen rekabetçi gücümüzü göstererek en iyini yapacağız. Tabii ki zorluklar var ama bunlara çözüm bulmamız gerekiyor" diye konuştu.



"RAKİBİN OYUNUNA ADAPTE OLABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe maçına sistem değişikliği ile çıkacaklarını kaydeden Sampaoli, "Özellikle oyun kültürünü dikkate alacağız çünkü rakibin oyun kültürünü dikkate alarak değişiklik yapacağız. Futbolun içinde her şey var, göz ardı etmememiz gerekiyor. Maçın dinamiği çok önemli. Biz hep aynı şekilde savunma yapıyoruz ama son 2 maçta yaşadıklarımızla hiçbir zaman karşılaşmadık. Adaptasyon çok önemli. Rakibin oyununa adapte olabilmek çok önemli. Burada biraz daha derinleştirmek gerekiyor savunmamızı" ifadelerini kullandı.



"OYUNCULARIMIN HEPSİ ZAFER ARZUSU İÇİNDELER"

Fenerbahçe maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Sampaoli, "Avrupa'da oynadığımız bütün maçlara önem veriyoruz. Şu an içindeki durumumuzun zorlu olduğunu ifade etmiştim. Değiştirmemiz ve iyileştirmemiz gereken durumları dikkate alıyoruz. Ama ben enerjik bir maç oynatmaya çalışacağım. Oyuncularımın hepsi zafer arzusu içindeler. Fenerbahçe'den Valencia'yı Oosterwolde'yi ve Henrique'yi tanıyorum. Fenerbahçe'nin oyuncularını aşağı yukarı tanıyorum ve çok iyi oyunculara sahip olduklarını biliyorum. Fenerbahçe'nin güçlü tarafı ise baskılı oynaması. Özellikle hücum oyuncularının gösterdiği başarının farkındayız" şeklinde konuştu.