Mario Gomez'den yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı! "Ayrılmasaydım diye düşündün mü?"

Siyah-beyazlı ekibin 2015-2016 sezonunda kazandığı şampiyonlukta önemli katkısı olan Alman futbolcu, "Tüm yıl unutulmazdı benim için. Beşiktaş için gerçekten harika bir yıldı. Süper bir ekibimiz vardı, takımda büyük bir ruh vardı. Her yıl olduğu gibi muhteşem taraftarlar ve sonra bu güzel ve yeni stadyum... Mükemmel bir yıldı. Sadece bir an değildi, bir yıl böyleydi." diye konuştu.