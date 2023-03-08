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Giriş Tarihi: 8.3.2023 14:48

MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon'la yollar ayrılıyor

AA
MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon’la yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, sezon başı kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Marlon Rodrigues Xavier'le yollarını ayırıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu annesinin sağlık sorunları nedeniyle Brezilya'ya dönme talebini kulübe iletti. MKE Ankaragücü Kulübü de futbolcudan gelen talebe sıcak baktı ve taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayıracak.

Sezon başı Brezilya ekibi Fluminense'den kadroya dahil edilen Marlon, bu sezon sarı-lacivertli formayı lig ve kupada 15 maçta giydi. Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Ankaragücü Kulübüne veda ederek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon'la yollar ayrılıyor
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