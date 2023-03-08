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Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:19

Nantes Mostafa Mohamed için kararını verdi! Ekonomik sebeplerden dolayı...

Nantes Mostafa Mohamed için kararını verdi! Ekonomik sebeplerden dolayı...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mostafa Mohamed, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Nantes'a kiralık olarak gitmişti. Nantes'ın, Mısırlı forvetin satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray büyük umutlarla transfer ettiği Mostafa Mohamed'i sezon başında Nantes'a kiralamıştı. Fransız kulübüyle yapılan anlaşmada 5 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu da yer almıştı.

Nantes formasıyla başarılı bir performans gösteren ve 39 maçta 8 gol attı. Mısırlı forvetin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre, Nantes'ın Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmaktan vazgeçtiğini yazdı. İddialara göre Nantes, yeni sezon için Nice'in forveti Andy Delort'un transferini 5 milyon Euro'ya bitirdi.

Nantes, ekonomik sebeplerden dolayı Mısırlı forvetle yollarını ayırma kararı verdi.Bu durumda Mohamed sezon bitiminde Galatasaray'a dönecek.

Mostafa Mohamed'in bonservis değeri 6 milyon euro. (fotomaç)

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Nantes Mostafa Mohamed için kararını verdi! Ekonomik sebeplerden dolayı...
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