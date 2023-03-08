UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jeus, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sevilla maçı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Jesus, play-off ile ilgili de konuştu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu turnuvada güzel bir tarihi olan takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu turnuvayı 4 kez kazandılar. Kaliteli oyuncuları var. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. Bu bile bir gösterge. Biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak. İnanıyoruz ki ilk maçta iyi bir sonuç alıp turnuvayı alıp, turu İstanbul'a taşıyıp, turu geçecek gücümüz var.

"3. FİNALİN HAYALİNİ KURUYORUM"

"3. kez final oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğimi finallerinden biri Sevilla'ya karşıydı. Bu seviyede her şey olabiliyor. Eğer biz bu turu geçersek, çeyrek finale kalacağız. Eğer kura şansı da yanımızda olursa, bu turnuvada her şey olabilir bizim için"

PLAY-OFF SÖZLERİ

"Burada Avrupa Ligi için buradayız. Türkiye Ligi ile ilgili konuşmak için daha sonra çok zamanımız olacak. Ama şunu söyleyeyim Türkiye Ligi'ni kazanmak için iki takım uğraşıyor."

"KİMSE BANA AKIL VERMEZ"

"Henüz şampiyon belli değil. Benim düşüncelerim bana aittir. Kimse bana akıl vermez. Ama şu an Sevilla maçı için buradayız."