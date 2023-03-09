Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdullah Avcı’ya havalimanında duygulandıran veda
Giriş Tarihi: 10.3.2023 01:46

Abdullah Avcı’ya havalimanında duygulandıran veda

DHA
Abdullah Avcı’ya havalimanında duygulandıran veda

Trabzonspor’da teknik direktörlük görevinden ayrılan Abdullah Avcı, kendisini havalimanında bekleyen taraftarların tezahüratları ve sevgi sözleriyle kentten ayrıldı.

Trabzonspor'da yapılacak olağanüstü genel kurulda göreve gelecek olan yeni yönetimin önünü açmak için görevinden ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcularla ve yakınlarıyla görüşüp veda ziyaretlerini tamamladı.

İstanbul'a gitmek üzere saat 21.30'da Trabzon Havalimanı'na gelen Abdullah Avcı'yı havalimanı girişinde taraftarlar karşıladı. Avcı, kendisini uğurlamaya gelen taraftarlarla kucaklaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Avcı, kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadığı Trabzonspor'da taraftarların havalimanında söylediği Kazım Koyuncu'nun 'İşte Gidiyorum' şarkısının yanı sıra sevgi gösterisi karşısında duygulandı.

DHA'ya konuşan Abdullah Avcı, "Herkese teşekkürler. Trabzon'u da Trabzonspor'u da çok seviyorum" sözleriyle veda etti. Abdullah Avcı, havalimanının VIP bölümünden geçerek saat 22.00 uçağıyla İstanbul'a hareket etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Adıyaman Sincik'te korkutan deprem
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
İzmir'deki tarihi çarşının esnafı isyan etti: Bir de bizden oy isteyecekler, bu yaşanan şey rezillik
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdullah Avcı’ya havalimanında duygulandıran veda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA