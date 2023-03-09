Başakşehir, Avrupa’da tur için sahaya çıkıyor! Gent maçı ilk 11’leri belli oldu...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya geliyor. Gent kentindeki Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayan maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu, Fortuna, Kums, De Sart, Fofana, Cuypers, Hong, Orban.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Karzev, Berkay, Januzaj, Serdar, Okaka.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, Belçika deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA BAŞARILI PERFORMANS

Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Medipol Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.

Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

Medipol Başakşehir bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.