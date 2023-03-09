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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:24

Beşiktaş'ın Miha Zajc teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş’ın Miha Zajc teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Orta sahasına takviye yapmak isteyen yönetim, listenin ilk sırasında Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc'ın ismini yazdı.

2019 yılında sarı-lacivertli kulübe gelen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sloven orta saha için girişimler şimdiden başladı. Başkan Çebi ve teknik direktör Güneş'in yaptığı görüşmenin ardından ilk hedef olarak Zajc belirlendi. Slovenyalı merkez orta sahayı kadrosuna kazandırmayı planlayan Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesini tamamlamasını bekleyecek. Beşiktaş, sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifine halen olumlu yanıt vermeyen başarılı futbolcuyla temaslarını sıklaştırdı.

4 YILLIK SÖZLEŞME
Siyah-Beyazlılar'ın, İtalyan kulüplerinin de takibinde olan yıldız oyuncuya senelik 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık teklif yapacağı öğrenildi. Zajc, Fenerbahçe formasıyla 90 resmi karşılaşmaya çıkarken, 16 gol attı, 5 de asist yaptı ve toplam 21 gole direkt katkı sağladı. Sloven yıldız orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ın Miha Zajc teklifi ortaya çıktı
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