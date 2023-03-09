Beşiktaş’ın Miha Zajc teklifi ortaya çıktı

4 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-Beyazlılar'ın, İtalyan kulüplerinin de takibinde olan yıldız oyuncuya senelik 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık teklif yapacağı öğrenildi. Zajc, Fenerbahçe formasıyla 90 resmi karşılaşmaya çıkarken, 16 gol attı, 5 de asist yaptı ve toplam 21 gole direkt katkı sağladı. Sloven yıldız orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. (Fotomaç)