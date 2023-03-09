CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı açıklaması! "Nasıl Geleceğine Bağlı"

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın eski oyuncularından Dmitriy Kuznetsov, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Rus basınına konuşan Kuznetsoz, "Yusuf Yazıcı'yı iyi bir futbolcu olarak hatırlıyoruz. Buraya geldiğinde CSKA Moskova'ya gerçekten çok yardımcı oldu. Her şey CSKA'ya hani ruh haliyle geleceğine bağlı. Elbette, Yazıcı formunun zirvesinde mevcut CSKA'ya çok yardımcı olurdu. O sağlam ve yetenekli bir oyuncu" dedi.