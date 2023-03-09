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Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:17 Son Güncelleme: 9.3.2023 11:20

CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı açıklaması! "Nasıl Geleceğine Bağlı"

CSKA Moskova’dan Yusuf Yazıcı açıklaması! Nasıl Geleceğine Bağlı

Kiralık olarak döndüğü Trabzonspor'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yusuf Yazıcı'nın adı CSKA Moskova ile anılmaya devam ediyor. Rus ekibinin eski futbolcularından Dmitriy Kuznetsov'dan açıklama geldi.

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın eski oyuncularından Dmitriy Kuznetsov, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Rus basınına konuşan Kuznetsoz, "Yusuf Yazıcı'yı iyi bir futbolcu olarak hatırlıyoruz. Buraya geldiğinde CSKA Moskova'ya gerçekten çok yardımcı oldu. Her şey CSKA'ya hani ruh haliyle geleceğine bağlı. Elbette, Yazıcı formunun zirvesinde mevcut CSKA'ya çok yardımcı olurdu. O sağlam ve yetenekli bir oyuncu" dedi.

12 MAÇTA 8 GOL ATIP 2 ASİST YAPTI
Bilindiği üzere milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Rus kulübünde kiralık olarak geçirmiş ve sezon tamamlanınca takımı Lille'e geri dönmüştü. CSKA Moskova ile 12 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki yıldız oyuncu 8 gol ve 2 asist kaydetti.

LILLE GÖNDERMEK İSTİYOR
Lille, sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek olan Yusuf Yazıcı ile gelecek sezon yola devam etmek istemiyor. Fransız kulübü ile Rus kulübünün milli futbolcu transferinde anlaşması bekleniyor. Bu sezon toplamda 21 maçta sahaya çıkan ve 820 dakika süre alan orta saha oyuncusu 5 gol ve 1 asist ile oynadı.

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CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı açıklaması! "Nasıl Geleceğine Bağlı"
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