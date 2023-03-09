Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA Başkanı Infantino hakkındaki "özel uçak" soruşturma dosyası kapatıldı!
Giriş Tarihi: 9.3.2023 11:56

FIFA Başkanı Infantino hakkındaki "özel uçak" soruşturma dosyası kapatıldı!

AA
FIFA Başkanı Infantino hakkındaki özel uçak soruşturma dosyası kapatıldı!

İsviçre Başsavcılığının, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla seyahat ettiği iddiasıyla ilgili açılan soruşturma dosyası kapatıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu'nun 19 Ağustos 2020'de Infantino'nun suçsuz olduğu sonucuna vardığı hatırlatılarak, İsviçre Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Soruşturmayla ilgili masrafların İsviçre devletince üstlenileceği, Infantino'nun da herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağı bilgisi verildi.

İsviçreli yönetici Infantino, 2017'de masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla Surinam'dan Cenevre'ye gitmekle suçlanıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e açık mektup: Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için HDP'yi nasıl ikna edeceksiniz?
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi nereye taşınacak?
Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ı da çileden çıkardı: Krizlere gebe, iki başlılık yaratır
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
HDP'li Saruhan Oluç'tan Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Ciddiye almıyoruz, işine baksın!
Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
İstanbul'da saplantılı aşık dehşeti! Ayrıldığı sevgilisi Miray Atmaca'yı takip edip vahşice katletti
Magazinin de magazini
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA Başkanı Infantino hakkındaki "özel uçak" soruşturma dosyası kapatıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA