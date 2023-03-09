Luigi Garzya'nın Zaniolo şaşkınlığı! "Türkiye'ye gitmesini beklemiyordum"

Serie A ekibi Lecce'nin teknik direktörü Marco Baroni'nin yardımcılığını yapan Luigi Garzya, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo için ilginç sözler sarf etti. Garzya, 'Zaniolo'nun Türkiye'ye gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna "Bunu beklemiyordum. Önemli olan eski Zaniolo'ya dönebilmesi için doğru takımı bulmasıydı" dedi.

Genç yıldızın ortam değişikliğine ihtiyacı olduğunu söyleyen antrenör, "Zaniolo'nın ortam değişikliğine ihtiyacı vardı. Bunun onun için iyiye işaret olduğunu umalım. O İtalya'nın en önemli futbolcularından biri" ifadelerini kullandı.