Richarlison'dan Conte'ye şok sözler! "Burada aptal yok"

"BAKALIM CONTE NE CEVAP VERECEK?"

ESPN Brezilya'ya konuşan Richarlison, "Neden yedek kaldığımı anlayamadım. West Ham ve Chelsea maçlarında iyi bir hava yakalamıştık. Birdenbire beni yedek kulübesinde bekletti. Wolverhampton karşısında beni beş dakikalığına oyuna soktu. 'Neden?' diye sordum ama bana hiçbir şey söylemediler. Benden dün spor salonun test yapmamı söylediler. Testlerden geçebilirsem Milan maçında oynayabileceğimi söylediler. Beni Milan maçında yedek bıraktılar. Bunlar anlaşılması mümkün olmayan şeyler. Bakalım Conte ne diyecek ama burada aptal yok! Ben bir profesyonelim ve her gün oynamak için fazlasıyla çalışıyorum. Çok az zaman kaldı. Bu sezon benim adıma çok kötü geçti. Sakatlıklar sebebiyle biraz acı çektim. Ama sahaya girdiğimde canımı veririm. Son iki maçta kendimi toparladım ve bence oynamalıydım. Bunun için gözyaşı dökmeme gerek yok" ifadelerini kullandı.