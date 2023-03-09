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Giriş Tarihi: 9.3.2023 15:54 Son Güncelleme: 9.3.2023 15:57

Richarlison'dan Conte'ye şok sözler! "Burada aptal yok"

Richarlison’dan Conte’ye şok sözler! Burada aptal yok

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan'a elenen Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. ESPN'e konuşan Brezilyalı yıldız, kendisini yedek bırakan teknik direktör Conte'yi yerden yere vurdu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Tottenham, Milan ile sahasında 0-0 berabere kaldı. İlk maçta San Siro'da rakibine 1-0 mağlup olan Tottenham kupanın dışında kalırken maçın hemen ardından Richarlison, Antonio Conte hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAKALIM CONTE NE CEVAP VERECEK?"
ESPN Brezilya'ya konuşan Richarlison, "Neden yedek kaldığımı anlayamadım. West Ham ve Chelsea maçlarında iyi bir hava yakalamıştık. Birdenbire beni yedek kulübesinde bekletti. Wolverhampton karşısında beni beş dakikalığına oyuna soktu. 'Neden?' diye sordum ama bana hiçbir şey söylemediler. Benden dün spor salonun test yapmamı söylediler. Testlerden geçebilirsem Milan maçında oynayabileceğimi söylediler. Beni Milan maçında yedek bıraktılar. Bunlar anlaşılması mümkün olmayan şeyler. Bakalım Conte ne diyecek ama burada aptal yok! Ben bir profesyonelim ve her gün oynamak için fazlasıyla çalışıyorum. Çok az zaman kaldı. Bu sezon benim adıma çok kötü geçti. Sakatlıklar sebebiyle biraz acı çektim. Ama sahaya girdiğimde canımı veririm. Son iki maçta kendimi toparladım ve bence oynamalıydım. Bunun için gözyaşı dökmeme gerek yok" ifadelerini kullandı.

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Richarlison'dan Conte'ye şok sözler! "Burada aptal yok"
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