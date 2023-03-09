Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor deplasmanda tek golle kazandı! Zirve takibini sürdürdü...
Giriş Tarihi: 9.3.2023 22:46

Samsunspor deplasmanda tek golle kazandı! Zirve takibini sürdürdü...

İHA
Samsunspor deplasmanda tek golle kazandı! Zirve takibini sürdürdü...

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Samsunspor, Sakaryaspor deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Samsunspor tek golle kazandı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Sakaryaspor deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Samsunspor tek golle kazandı.

Samsunspor, bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü ve lider Eyüpspor'ın arkasında 48 puanla 2. sırada yer aldı. Sakaryaspor ise 40 puanla 7. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Samsunspor sağ kanattan geliştirdiği atakta yapılan ortada Laura'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada Milosevic'in ortasında, Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşu az farkla auta gitti.
24. dakikada Odise Roshi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
26. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Benasser'in vuruşunu kaleci Furkan Köse son anda kornere çeldi.
39. dakikada Köse'nin yaptığı uzun kaleci vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Mehmet Akyüz'ün şutunda meşin yuvarlak direğe de çarparak auta gitti.
45. dakikada Roshi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kalecinin dokunuşuyla direkten döndü.
75. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Alper Akarsu xx, Cemal Alpay xx, Berksan Duran xx
Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Burak Süleyman xx, Hakan Yavuz xx (Zdravko Dimitrov dk. 64 x), Odise Roshi xx, Deni Milesovic xx, Dmytro Grechyshkin xx (İbrahim Has dk. 46 x), Bülent Uzun xx (Oğuzhan Akgün dk. 90?), Mehmet Akyüz xx (Hadi Sacko dk. 64 x), Oğuz Yıldırım xx (İsmail Erdoğan dk. 77 x), Ümit Kurt xx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, İbrahim Has, Alihan Gümüş, Berat Kaya
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Yılport Samsunspor: Jakub Szumski xx, Ali Ülgen xx, Alim Öztürk xx, Youssef Ait Benasser xx (Ahmet Sağat dk. 90+7 ?), Zeki Yavru xx (Yunus Emre Çift dk. 66 x), Ali Kaan Güneren xx (Celil Yüksel dk. 46 x), Gaetan Loamba Laura xx, Soner Gönül xx, Yusuf Abdioğlu xx, Osman Çelik x (Soner Aydoğdu dk. 66 x), Douglas Willian Da Silva Saouza xx (Harris dk. 85 ?)
Yedekler: Aykut Özer, Moryke Fofana, Soner Aydoğdu, Emre Demir, Yusuf Emre Gültekin, Polat Yaldır
Teknik Direktör. Hüseyin Eroğlu
Gol: Gaetan Laura (dk. 7) (Samsunspor)
Kırmızı kartlar: Ümit Kurt (dk. 71) (Sakaryaspor), Zeki Yavru (dk. 72), Yusuf Abdioğlu (dk. 78) (Samsunspor)
Sarı Kartlar: Odise Roshi, Bülent Uzun, Oğuzhan Akgün, İsmail Erdoğan (Sakaryaspor), Jakub Szumski (Samsunspor)

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
HDP tehdidin dozunu artırdı! “Görüşmemiz Millet İttifakı ile olacak”
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
SON DAKİKA: İYİ Parti'de HDP tiyatrosu! Kılıçdaroğlu kimin adına görüşmeye gidecek?
İYİ Parti’nin Demirtaş çaresizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler
Selahattin Demirtaş'tan Meral Akşener'e açık mektup: Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için HDP'yi nasıl ikna edeceksiniz?
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
SON DAKİKA: CHP'li Yıldıray Sapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin!
SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi nereye taşınacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsunspor deplasmanda tek golle kazandı! Zirve takibini sürdürdü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA