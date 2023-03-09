Samsunspor deplasmanda tek golle kazandı! Zirve takibini sürdürdü...

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, Sakaryaspor deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Samsunspor tek golle kazandı.

Samsunspor, bu galibiyetle zirve takibini sürdürdü ve lider Eyüpspor'ın arkasında 48 puanla 2. sırada yer aldı. Sakaryaspor ise 40 puanla 7. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Samsunspor sağ kanattan geliştirdiği atakta yapılan ortada Laura'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Milosevic'in ortasında, Mehmet Akyüz'ün kafa vuruşu az farkla auta gitti.

24. dakikada Odise Roshi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

26. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Benasser'in vuruşunu kaleci Furkan Köse son anda kornere çeldi.

39. dakikada Köse'nin yaptığı uzun kaleci vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Mehmet Akyüz'ün şutunda meşin yuvarlak direğe de çarparak auta gitti.

45. dakikada Roshi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş kalecinin dokunuşuyla direkten döndü.

75. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşta top kaleyi bulmadı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu xx, Cemal Alpay xx, Berksan Duran xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Burak Süleyman xx, Hakan Yavuz xx (Zdravko Dimitrov dk. 64 x), Odise Roshi xx, Deni Milesovic xx, Dmytro Grechyshkin xx (İbrahim Has dk. 46 x), Bülent Uzun xx (Oğuzhan Akgün dk. 90?), Mehmet Akyüz xx (Hadi Sacko dk. 64 x), Oğuz Yıldırım xx (İsmail Erdoğan dk. 77 x), Ümit Kurt xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor, Hıfsullah İsmail Erdoğan, İbrahim Has, Alihan Gümüş, Berat Kaya

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Yılport Samsunspor: Jakub Szumski xx, Ali Ülgen xx, Alim Öztürk xx, Youssef Ait Benasser xx (Ahmet Sağat dk. 90+7 ?), Zeki Yavru xx (Yunus Emre Çift dk. 66 x), Ali Kaan Güneren xx (Celil Yüksel dk. 46 x), Gaetan Loamba Laura xx, Soner Gönül xx, Yusuf Abdioğlu xx, Osman Çelik x (Soner Aydoğdu dk. 66 x), Douglas Willian Da Silva Saouza xx (Harris dk. 85 ?)

Yedekler: Aykut Özer, Moryke Fofana, Soner Aydoğdu, Emre Demir, Yusuf Emre Gültekin, Polat Yaldır

Teknik Direktör. Hüseyin Eroğlu

Gol: Gaetan Laura (dk. 7) (Samsunspor)

Kırmızı kartlar: Ümit Kurt (dk. 71) (Sakaryaspor), Zeki Yavru (dk. 72), Yusuf Abdioğlu (dk. 78) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Odise Roshi, Bülent Uzun, Oğuzhan Akgün, İsmail Erdoğan (Sakaryaspor), Jakub Szumski (Samsunspor)