Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’a Bakasetas piyangosu! 6 milyon Euro...

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Anastasios Bakasetas, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Transfer dönemi bitmesine rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını kesmiyor. 29 yaşındaki on numarayı kadrosuna katmayı planlayan ekiplerden biri de Wolfsburg…

Yunan basınında çıkan haberlere göre Alman kulübü, Bakasetas için sezon sonunda bordo- mavililere resmi teklif yapacak ve oyuncuyu renklerine bağlamak için fedakârlıkta da bulunacak. Trabzonspor'la kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Wolfsburg'un, bordo-mavili kulübe 6 milyon Euro'luk bir teklif ileteceği aktarıldı.

TAKIMI İDMANDA ORHAN AK ÇALIŞTIRDI

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa etmesinin ardından takımı, hafta sonunda oynanacak olan Adana Demirspor maçına yardımcı antrenör Orhan Ak hazırlıyor. Dün Avcı'nın yokluğunda Orhan Ak, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İdmanda sakatlıkları geçen ve hafta sonunda oynanacak olan müsabakada oynamaları beklenen Hamsik ile Visca'nın da takımla çalıştığı öğrenildi.

MARKOVİC HEYECANLI

Trabzonspor'un ligden çekilen Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Lazar Markovic, pazar günü oynanacak Adana Demirspor maçına odaklandı. Eski takımından kalan kırmızı kart cezasını Ümraniyespor karşısında çeken Sırp kanat oyuncusu, bordo-mavili formayla ilk maçına çıkacağı anı heyecanla bekliyor. Gaziantep ile bu sezon 22 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, şimdi Trabzonspor'da bu performansının üzerine çıkmaya çalışacak.