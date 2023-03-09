Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira’nın evinden paylaşım yaptı...

Tüm bunların ardından dikkat çeken bir paylaşım da Fernando Muslera'nın eşi Patricio'dan geldi. Muslera'nın eşi Patricio, yeni yaşını Torreira ve Icardi'nin de katıldığı bir organizasyon ile kutladı ve etkinlikten paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

AİLEYİ TAKİBE ALDI!

Öte yandan Devrim Özkan'ın yıldız futbolcunun ailesini takip etmeye başladığı görüldü.