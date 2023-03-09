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Giriş Tarihi: 10.3.2023 00:05

Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...

Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira’nın evinden paylaşım yaptı...

Torreira ve Icardi, Muslera'nın eşi Patricio'nun doğum günü kutlamasına katıldı. Oyuncu Devrim Özkan ile Torreira'nın yan yana olması ise dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde Torreira'nın evinde olduğu öğrenilen Devrim Özkan'ın, Torreira ile aşk yaşadığı iddiaları daha da artmış oldu.

Sezon başında Arsenal'den transfer edilen Lucas Torreira'nın adı, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı. Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Torreira'nın son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterini canlandıran Devrim Özkan'ın adı, Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile aşk dedikodularına karıştı.

TORREIRA'NIN EVİNDEN PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Instagram'dan bir hikaye paylaştı. Özkan'ın paylaşımında bulunduğu yerin Lucas Torreira'nın evi olduğu öğrenildi.

Bu gelişme sonrasında Devrim Özkan'ın takipçileri "Artık saklamanıza gerek yok" tarzı yorumlarda bulunarak ikilinin ilişki içerisinde olduğunu öne sürdü.

MUSLERA'NIN DOĞUM GÜNÜNDE BERABERLER

Lucas Torreira ve Mauro Icardi, Muslera'nın eşinin doğum gününde bir araya geldiler. Torreira'nın Devrim Özkan ile yan yana olması ve elini güzel oyuncunun beline atması aşk iddialarını iyiden iyiye güçlendirdi.

Tüm bunların ardından dikkat çeken bir paylaşım da Fernando Muslera'nın eşi Patricio'dan geldi. Muslera'nın eşi Patricio, yeni yaşını Torreira ve Icardi'nin de katıldığı bir organizasyon ile kutladı ve etkinlikten paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

AİLEYİ TAKİBE ALDI!
Öte yandan Devrim Özkan'ın yıldız futbolcunun ailesini takip etmeye başladığı görüldü.

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Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
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