UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe deplasmanda İspanyol temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.
Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
Roma: 2 - Real Sociedad: 0
Sporting: 2 - Arsenal: 2
Union Berlin: 3 - Union Saint-Gilloise: 3
Bayer Leverkusen:2 - Ferencvaros: 0
Juventus: 1 - Freiburg: 0
Manchester United: 4 - Real Betis: 1
Shakhtar Donetsk: 1 - Feyenoord: 1
Sevilla: 2 - Fenerbahçe: 0
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE İLK MÜSABAKALAR OYNANDI
Konferans Ligi'nde Son 16 Turu ilk karşılaşmalar bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Medipol Başakşehir, Belçika deplasmanında Gent ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan İtalya'da Fiorentina'nın konuğu olan Sivasspor ise mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı.
Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
FC Sheriff: 0 - Nice: 1
Anderlecht: 1 - Villarreal: 1
AEK Larnaca: 0 - West Ham United: 2
Fiorentina: 1 - Sivasspor: 0
Lech Poznan: 2 - Djurgarden: 0
Gent: 1 - Medipol Başakşehir: 1
Basel: 2 - Slovan Bratislava: 2