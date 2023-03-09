Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
Giriş Tarihi: 10.3.2023 01:45

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

İHA
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nun ilk ayağı bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe deplasmanda İspanyol temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.

Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Roma: 2 - Real Sociedad: 0
Sporting: 2 - Arsenal: 2
Union Berlin: 3 - Union Saint-Gilloise: 3
Bayer Leverkusen:2 - Ferencvaros: 0
Juventus: 1 - Freiburg: 0
Manchester United: 4 - Real Betis: 1
Shakhtar Donetsk: 1 - Feyenoord: 1
Sevilla: 2 - Fenerbahçe: 0

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE İLK MÜSABAKALAR OYNANDI

Konferans Ligi'nde Son 16 Turu ilk karşılaşmalar bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Medipol Başakşehir, Belçika deplasmanında Gent ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan İtalya'da Fiorentina'nın konuğu olan Sivasspor ise mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı.

Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

FC Sheriff: 0 - Nice: 1
Anderlecht: 1 - Villarreal: 1
AEK Larnaca: 0 - West Ham United: 2
Fiorentina: 1 - Sivasspor: 0
Lech Poznan: 2 - Djurgarden: 0
Gent: 1 - Medipol Başakşehir: 1
Basel: 2 - Slovan Bratislava: 2

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Adıyaman Sincik'te korkutan deprem
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
İzmir'deki tarihi çarşının esnafı isyan etti: Bir de bizden oy isteyecekler, bu yaşanan şey rezillik
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA