UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe deplasmanda İspanyol temsilcisi Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu.



Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Roma: 2 - Real Sociedad: 0

Sporting: 2 - Arsenal: 2

Union Berlin: 3 - Union Saint-Gilloise: 3

Bayer Leverkusen:2 - Ferencvaros: 0

Juventus: 1 - Freiburg: 0

Manchester United: 4 - Real Betis: 1

Shakhtar Donetsk: 1 - Feyenoord: 1

Sevilla: 2 - Fenerbahçe: 0



UEFA KONFERANS LİGİ'NDE İLK MÜSABAKALAR OYNANDI

Konferans Ligi'nde Son 16 Turu ilk karşılaşmalar bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. Medipol Başakşehir, Belçika deplasmanında Gent ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan İtalya'da Fiorentina'nın konuğu olan Sivasspor ise mücadeleden 1-0 yenik ayrıldı.



Gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

FC Sheriff: 0 - Nice: 1

Anderlecht: 1 - Villarreal: 1

AEK Larnaca: 0 - West Ham United: 2

Fiorentina: 1 - Sivasspor: 0

Lech Poznan: 2 - Djurgarden: 0

Gent: 1 - Medipol Başakşehir: 1

Basel: 2 - Slovan Bratislava: 2