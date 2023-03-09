Zafere yürüyelim

La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla ile'te kozlarını paylaşacak16 Mart'ta oynanacak ikinci mücadele öncesidönmeyi istiyorLigi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan F.Bahçe, son 16 turu ilk sınavında Sevilla'ya konuk olacak. Sarılacivertliler,16 Mart'ta İstanbul'daki rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Kanarya'da sakat olan Peres forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Bade, Rekik, Gomez ve Marcao olmayacak.yönetimindekiİtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'yakonuk olacak. Temsilcimizde sakat olanveoynamayacakLigi'nde grubunu zirvede tamamlayan Sivasspor, son 16 turu ilk maçında İtalya'nın köklü temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. 23.00'te başlayacak mücadelede Arnavutluk'tan Enea Jorgji düdük çalacak. Yiğido'davesakatlıları nedeniyle forma giyemeyecek. Floransa ekibindeki tek eksik iseBelçika'nın Gent takımının karşısına TSİçıkacak. Emre Belözoğlu liderliğindeki turuncu-lacivertliler,güveniyorKonferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibinin karşısına çıkacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmadaGent'te ise Cuypers 19 gol-5 asistle en büyük tehdit konumunda. Temsilcimiz, bu sezon Avrupa'da 12 maçın 8'ini kazanııp, sadece 1'ini kaybetti.