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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Zafere yürüyelim

Zafere yürüyelim
La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla ile saat 23.00'te kozlarını paylaşacak FENERBAHÇE, 16 Mart'ta oynanacak ikinci mücadele öncesi İspanya'dan avantajlı skorla dönmeyi istiyor
AVRUPA Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan F.Bahçe, son 16 turu ilk sınavında Sevilla'ya konuk olacak. Sarılacivertliler, La Liga'da kötü günler geçiren Endülüs takımını yenip, 16 Mart'ta İstanbul'daki rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Kanarya'da sakat olan Peres forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Bade, Rekik, Gomez ve Marcao olmayacak.

Rıza Çalımbay yönetimindeki SIVASSPOR, İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'ya konuk olacak. Temsilcimizde sakat olan Yatabare, Robin ve Caner oynamayacak
KONFERANS Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Sivasspor, son 16 turu ilk maçında İtalya'nın köklü temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. 23.00'te başlayacak mücadelede Arnavutluk'tan Enea Jorgji düdük çalacak. Yiğido'da Yatabare, Robin ve Caner sakatlıları nedeniyle forma giyemeyecek. Floransa ekibindeki tek eksik ise Aleksa Terzic…

Başakşehir, Belçika'nın Gent takımının karşısına TSİ 23.00'te çıkacak. Emre Belözoğlu liderliğindeki turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa'daki başarılı grafiğine güveniyor
BAŞAKŞEHIR, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibinin karşısına çıkacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada turuncu-lacivertliler, 9 gol-3 asistlik katkı veren Serdar Gürler'e güveniyor. Gent'te ise Cuypers 19 gol-5 asistle en büyük tehdit konumunda. Temsilcimiz, bu sezon Avrupa'da 12 maçın 8'ini kazanııp, sadece 1'ini kaybetti.

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Zafere yürüyelim
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