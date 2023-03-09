Zafere yürüyelim

La Liga'da kötü günler geçiren Sevilla ile saat23.00'te kozlarını paylaşacak FENERBAHÇE,16 Mart'ta oynanacak ikinci mücadele öncesiİspanya'dan avantajlı skorla dönmeyi istiyor AVRUPA Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan F.Bahçe, son 16 turu ilk sınavında Sevilla'ya konuk olacak. Sarılacivertliler, La Liga'dakötü günler geçirenEndülüs takımını yenip, 16 Mart'ta İstanbul'daki rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Kanarya'da sakat olan Peres forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Bade, Rekik, Gomez ve Marcao olmayacak.
Rıza Çalımbay yönetimindeki SIVASSPOR,İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'yakonuk olacak. Temsilcimizde sakat olanYatabare, Robin ve Caner oynamayacak KONFERANS Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Sivasspor, son 16 turu ilk maçında İtalya'nın köklü temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. 23.00'te başlayacak mücadelede Arnavutluk'tan Enea Jorgji düdük çalacak. Yiğido'da Yatabare,Robin ve Caner sakatlıları nedeniyle forma giyemeyecek. Floransa ekibindeki tek eksik ise Aleksa Terzic…
Başakşehir, Belçika'nın Gent takımının karşısına TSİ 23.00'te çıkacak. Emre Belözoğlu liderliğindeki turuncu-lacivertliler, bu sezonAvrupa'daki başarılı grafiğine güveniyor BAŞAKŞEHIR, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibinin karşısına çıkacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada turuncu-lacivertliler,9 gol-3 asistlik katkıveren Serdar Gürler'egüveniyor. Gent'te ise Cuypers 19 gol-5 asistle en büyük tehdit konumunda. Temsilcimiz, bu sezon Avrupa'da 12 maçın 8'ini kazanııp, sadece 1'ini kaybetti.