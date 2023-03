Kasımpaşa’da Ryan Donk, Galatasaray maçı öncesi duygusal ama iddialı! ’Puan ya da puanlar...’

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Kasımpaşa'da kaptan Ryan Donk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ARAMIZDA BİR AİLE BAĞI VAR"

Bir dönem formasını giydiği Galatasaray ile arasında özel bir bağ olduğunu ifade eden 36 yaşındaki futbolcu, "Her maça hazırlandığımız gibi Galatasaray maçına da hazırlanıyoruz. Tabii ki Galatasaray'la aramda özel bir bağ var. Sahada yapmamız gerekenleri bilmemiz lazım. İşleri Galatasaray için oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız. Her zamanki gibi orada ne zaman olsam aynı şekilde hissediyorum. Yine her zamanki gibi hissedeceğim. Çünkü aramızda bir aile bağı var. Sportif olarak rakip olsak bile orası benim her zaman evim ve evime geri dönmek oldukça iyi hissettirecek" diye konuştu.

"TAKIMI TEKRAR AYAĞA KALDIRMA AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Antalyaspor maçında aldıkları 3 puanın oldukça önemli olduğuna dikkat çeken tecrübeli savunmacı, "Tabii ki zor durumdan çıktık. Son oynadığımız maçta Hatayspor'a karşı son dakikada golü yemek oldukça yıkıcı oldu. Antalyaspor'a karşı aldığımız 3 puan motivasyon anlamında, takımı tekrar ayağa kaldırma açısından çok önemli. Biraz daha olumlu hava yaymak adına çok önemli. Bu da bizim takım olarak daha iyi olmamızı sağlayacak diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"HAYATIMIN SONUNA GELMİŞİM GİBİ HİSSETTİM"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerine Hatay'da yakalanan Donk, takım olarak yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gerçekten çok büyük bir felaketti. Bu tarz bir felaketi tecrübe ettiğinizde doğanın gücünü de görüyorsunuz. O anlarda ayakta kalıp kalmamak sizin elinizde olmuyor. Ben böyle hissettim. Çok şükür hayattayım. Ama o anı yaşadığımda sanki artık hayatımın sonuna gelmişim gibi hissettim."

"BÖYLE BİR POZİSYONDA OLMAK İSTEMİYORUZ"

Takımın bulunduğu durumdan çıkması için herkesin büyük çaba gösterdiğine dikkat çeken Donk, "Hem takım adına hem de kendi adıma konuşabilirim. Tabii bulunduğumuz pozisyon bir endişe değil ama bir mutsuzluk yaratıyor takımda. Çünkü kimse bu durumda olmak istemiyor. Bu durumda olduğunuzda da herkes kendini normalden daha farklı hissediyor. O yüzden böyle bir etkisi var takım üzerinde. Böyle bir pozisyonda olmak istemiyoruz. Bu durumdan çıkmak için de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sezon boyunca da aslında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık fakat çok fazla şanssız maç yaşadık ve şanssız sonuçlar aldık. Önemli olan tabii ki Süper Lig'deki sisteme uyum sağlayabilmek. Çünkü buradaki sisteme uyum sağlamak çok kolay değil ve onun gerekliliklerini yerine getirebilmek kolay olmuyor. Aynı zamanda sisteme adapte olabilmek, duygularımızı kontrol edebilmek ve doğru kararları alabilmek önemli. Çünkü duygularınızı kontrol edemediğinizde doğru kararları alamıyorsunuz. Umarım kalan maçlarda bu iki ana öğeyi çok iyi bir şekilde kontrol edip, doğru kararlarla iyi sonuçlar alabiliriz" şeklinde konuştu.

Bu sezon savunma hattının ortasında farklı isimlerle görev yapmasının kendi performansını nasıl etkilediğiyle ilgili gelen soruya tecrübeli savunmacı şöyle cevap verdi:

"Tabii ki oynadığınız oyuncuların hepsiyle aranızda farklı bir bağ gelişiyor ve farklı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Birbirinizi anlamaya çalışıyorsunuz ama sonuçta amaç belli. Amaç iyi bir sonuç ortaya koymak, takıma yardımcı olabilmek. O yüzden beni kişisel olarak yanımdaki oyuncunun veya partnerimin değişmesi performans anlamında çok etkilemiyor. Çünkü yapmamız gereken iş hem partnerimin, hem de benim için oldukça açık ve net."

"SELÇUK İNAN, GALATASARAY'DA OYNARKEN DE ZATEN SAHA İÇİNDEKİ HOCALIĞI YAPAN BİR OYUNCUYDU"

Teknik direktör Selçuk İnan'ı uzun zamandır tanıdığını, genç teknik adamın Galatasaray'da birlikte görev yaptıkları dönemde de saha içinde takımın hocalığını üstlendiğini dile getiren Ryan Donk, "Selçuk hocayı uzun zamandır tanıyorum. Aslında benim için çok büyük bir farklılık değil. Çünkü Galatasaray'da oynarken de zaten saha içindeki hocalığı yapan bir oyuncuydu. O yüzden şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Her zaman doğru örnek oldu. Futbolculuk hayatında ve hocalık dönemlerinde de. Hoca olarak bana şunu gösterdi. Tecrübeli oyuncu olarak daha fazlasını yapmam gerekiyor. Daha fazla katkı göstermem gerekiyor. Bunu bana öğretti ve onun adına çok mutluyum. Her zaman onun için en iyisini diliyorum" dedi.

"GALATASARAY FAVORİ ÇÜNKÜ OLDUKÇA İYİ BİR KADROSU VAR"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Donk, "Aslında Süper Lig'e geldiğimden bu yana son 10 senedir şampiyonlar genelde son üç maçta belli oluyor. Tabii ki Galatasaray her zaman favori çünkü oldukça iyi bir kadrosu var. İyi de oynadıklarını düşünüyorum. O yüzden hala Galatasaray bir numaramdır. Böyle yıldız oyuncularınız varsa tabii ki etrafında iyi bir takım kurmanız gerekiyor. Şu an ilgi çekici ve izlemesi keyifli bir futbol ortaya koyuyorlar. Bu şekilde devam ederlerse de sezon sonu başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"ICARDI, DÜNYADA BİTİRİCİLİK KONUSUNDA YÜZDE OLARAK EN İYİ BİTİRİCİLERDEN BİR TANESİ"

Icardi'nin dünyanın en iyi bitirici forvetlerinden birisi olduğunu ve yarın oynanacak karşılaşmada O'na çok fazla şans vermemeleri gerektiğini belirten Donk, şöyle konuştu:

"Mertens, yaratıcı zekası oldukça yüksek ve tecrübeli bir oyuncu. Bu tecrübesini de oynadığı takımlarda katkı olarak yansıttı. Ama bize karşı oynamayacaksa, sakatlığı varsa onun yerine de zaten çok kaliteli bir oyuncu oynayacaktır. Başka bir isim söylemem gerekirse de Kerem'i söyleyebilirim. Icardi'yi izlediğimizde şunu söylemem mümkün. Icardi, dünyada bitiricilik konusunda yüzde olarak en iyi bitiricilerden bir tanesi. O yüzden çok fazla şans veremeyiz çünkü bu şansları yakaladığında gole çevirme oranı çok yüksek. Aynı zamanda Gomis de yaşına göre hala çok aç. Sürekli gol atmak istiyor. O da oldukça tehlikeli bir oyuncu."

"FORVETE GİTTİĞİMDE BELLİ Kİ TAKIM YA DA MAÇLA ALAKALI BİR PROBLEM VAR"

Galatasaray ve Kasımpaşa'da daha önce oyunun sıkışması halinde forvet olarak da görev yaptığı hatırlatılan Donk, şu ifadeleri kullandı:

"Savunmacı olarak başlamayı tercih ederim. Çünkü forvete gittiğimde, forvet oynamaya başladığımda belli ki takımla veya maçla alakalı bir problem var ve gole ihtiyacımız olduğu için gidiyorum. O yüzden savunmacı olarak başlamayı ve devam etmeyi dilerim. Evet doğru olan bu."

"36 YAŞINDAYMIŞIM GİBİ HİSSETMİYORUM"

Sezon sonunda Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunmacı futbola devam etmek istediğini söyledi. Ryan Donk, "Hala oynamaktan keyif alıyorum. Kendimi yorgun da hissetmiyorum. Eğer Selçuk hocanın hala bana ihtiyacı varsa tabii ki oynamaya devam etmek isterim. 36 yaşındaymışım gibi hissetmiyorum, o yüzden umarım oynamaya devam ederim" diye konuştu.

"HER BİRİSİNE TECRÜBELERİMİ AKTARMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kasımpaşa'da takım kaptanlığı görevini üstlenen Donk, aile hayatında da durumun benzer olduğunu ifade etti. Takımdaki her oyuncuya tecrübelerini aktarmaya çalıştığını dile getiren tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ailemde de durum aynı. Ben ailemde de en büyüğüm. 5 tane kız ve erkek kardeşim var. Onlara da ağabeylik yapıyorum. Her zaman sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum. Buradaki durum tabi 25 tane oyuncu var ve bu 25 oyuncu içinde bulunduğum durumu çok özel kılıyor. Her birisine tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Her birisine yardımcı olmaya çalışıyorum ve gerektiği yerde de Türkçe de söylendiği gibi onlara ceza veriyorum."