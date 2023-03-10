Sevilla’nın yıldızı Jesus Navas 15 yıl sonra yine Fenerbahçe’ye karşı oynadı!

Sevilla ile Fenerbahçe, 2008'in ardından 2023'te bir kez daha karşı karşıya gelirken ilginç bir detay ortaya çıktı. İspanyol ekibinin yıldız kanat oyuncusu Jesus Navas, hem 2008 hem de 2023'deki Sevilla-Fenerbahçe maçlarında sahada olan tek isim olarak dikkatleri üzerine çekti.

Sevilla ile 3 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupası kazanan Navas, Manchester City ile de 1 Premier Lig, 2 İngiltere Lig Kupası sevinci yaşadı. İspanya A Milli Takım formasını 46 kez giyen ve 5 gol atan 37 yaşındaki oyuncunun kariyerinde 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonası zaferleri bulunuyor.