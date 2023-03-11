Giresunspor kaçtı K.Gümrük yakaladı

SÜPER Lig'de 25. haftanın açılış maçında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'ndaki mücadelede İstanbul ekibi 2-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, 20. dakikada Riad Bajic'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Borja Sainz, mücadelenin 39. dakikasında Giresun adına skoru 2-0 yaptı. 45. dakikada frikikten ağları havalandıran Münir, takımını soyunma odasına umutlu taşıdı: 2-1. Ataklarını sıklaştıran Karagümrük, 57'de penaltı kazandı. Topun başına geçen Borini tabelayı belirlerken ligdeki 15. golüne imza attı: 2-2. Giresunspor galibiyet hasretini 9 maça çıkarırken, Andrea Pirlo'nun ekibi 2 hafta sonra puan kaybetti.